Il s'agit d'un autre jeu de sport qui vient s'ajouter à la liste de la marque, qui comprend ForeVR Bowl et ForeVR Darts. Ce jeu classique est maintenant offert dans le monde du métavers au grand plaisir de toute la famille.

Maintenant offert sur Oculus Quest 2, on peut se procurer le jeu de poches ForeVR Cornhole pour un achat unique de 14,99 $ US.

LOS ANGELES, 1 septembre 2022 /CNW/ - ForeVR Games , une entreprise de premier plan dans le domaine des jeux en réalité virtuelle (RV) fondée par les créateurs chevronnés de Zynga, EA et Glu, a annoncé aujourd'hui le lancement de son troisième jeu, ForeVR Cornhole, qui fait passer à un autre niveau le jeu classique préféré de tous en le transformant en expérience immersive en RV. Venant s'ajouter aux autres jeux pour la famille que propose la marque, y compris ForeVR Bowl et ForeVR Darts, ForeVR Cornhole est maintenant disponible sur Oculus Quest 2 pour 14,99 $, et enrichit sa gamme croissante de jeux de sport interconnectés IRL.

« En développant une version de jeu en réalité virtuelle des meilleurs jeux grand public, nous savions que nous devions intégrer le jeu de poches, sans conteste le grand favori de toute la famille, a déclaré Marcus Segal, cofondateur et chef de la direction de ForeVR Games. Même lorsque vous jouez dans l'un de nos environnements extra-terrestres, disons sur la Lune, notre physique personnalisée rend le jeu hyperréaliste. Et le jeu stimulera le même genre de compétition amicale que vous trouverez lors d'un barbecue ou d'une fête d'avant-partie, et tout le monde, que ce soit votre grand-mère ou votre vieil ami du collège, se retrouvera plongé dans un monde amusant. »

Les jeux ForeVR Games offrent des expériences immersives de qualité AAA qui intègrent le meilleur des jeux de la vraie vie à la réalité virtuelle. Comme pour les autres jeux phares de ForeVR Games, ForeVR Cornhole vous fait célébrer vos victoires à coups de tape m'en cinq et de poing-à-poing, alors que vous vous déhanchez au son des plus grands succès du juke-box, comme vous le feriez dans le monde réel.

Voici les caractéristiques de ForeVR Cornhole :

Hautement personnalisable

Plus de 50 sacs et planches uniques au choix



Juke-box optimisé par YouTube donnant accès à des milliers de chansons

Environnements immersifs meilleurs que la réalité

Cinq salles uniques : California Dreaming, Brooklyn Rooftop, ForeVR 90s Arcade, Cosmic Cornhole et VCL Arena



Suivez les réalisations et les statistiques des parties

Jouabilité sur mesure

Modes de jeu à joueur unique, à joueur multiple et coopératif



Professionnels du NPC de difficultés variées à mettre au défi dans chaque salle



Duels 1 contre 1 et batailles d'équipe 2 contre 2

ForeVR Cornhole est disponible en 22 langues, et les joueurs de tous les âges et de toutes les capacités peuvent participer puisque le jeu peut être joué assis ou debout et permet d'être joué à un seul contrôleur.

Pour en savoir plus sur ForeVR Games et vous tenir au courant des récents lancements, visitez : ForeVRGames.com .

À propos de ForeVR

Fondée en juillet 2020 par Marcus Segal, chef de la direction, et Mike Doom, directeur commercial ForeVR Games est une entreprise mondiale de jeux vouée à favoriser l'accessibilité des jeux immersifs et des expériences ludiques aux gens de tous âges et de toutes capacités. L'équipe de 44 employés de ForeVR crée des jeux de premier plan qui apportent la réalité virtuelle au grand public grâce à des jeux à interaction sociale de niveau supérieur, offrant du divertissement à tous. Le premier jeu de ForeVR, ForeVR Bowl, est l'un des meilleurs jeux de Meta Quest 2 selon CNET et l'un des meilleurs jeux Meta Quest en 2021 dans les catégories des jeux pour la famille et des jeux d'expérience sociale.

