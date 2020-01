Forever Living Products emballe 5 millions de repas pour lutter contre la faim dans le monde

En guise de célébration, ayant atteint cet objectif important dans la lutte contre la faim, la société a, le 18 décembre, organisé un événement emballage-repas au cours duquel plus de 200 bénévoles et employés, réunis à Scottsdale, en Arizona, sa ville d'attache, ont préparé des colis-repas marquant la réussite de la campagne « Forever We Rise ». Au 5 millionième repas, une fois emballé, Rex Maughan, fondateur et chef de la direction de Forever Living, a sonné le gong cérémonial.

Lancée dans le cadre du partenariat entre Forever Living Products et Rise Against Hunger, la campagne vise justement à faire emballer, d'ici 2020, 5 millions de repas, comme le souligne Gregg Maughan, président de Forever Living Products.

« Grâce au dévouement et aux efforts des employés et des propriétaires d'entreprises de Forever Living, chiffrés à plus de 17 000 dans le monde entier, nous avons atteint, même dépassé notre objectif de 5 millions de repas. Ces repas aident à entretenir les rêves et à bâtir des communautés plus fortes alors que nous œuvrons ensemble pour créer un monde où aucun enfant ne doit se coucher le ventre vide ou se demander d'où viendra son prochain repas. »

Des équipes de bénévoles dans 38 villes de 24 pays ont travaillé à la réalisation de cet objectif. Les colis-repas fournis viendront nourrir plus de 51 000 personnes dans 16 pays.

À propos de Forever Living Products

Forever Living Products est le producteur, fabricant et distributeur les plus important au monde de produits à base d'aloe vera. Fondée en 1978 et présente aujourd'hui dans plus de 160 pays, la société a pris de l'ampleur en offrant un large assortiment de produits innovateurs, de quoi favoriser l'adoption d'un mode de vie sain et le gain de revenu grâce aux possibilités de vente directe que propose Forever. Forever Living Products soutient Rise Against Hunger par l'intermédiaire de ses bureaux autour du globe et de son organisation de bienfaisance, Forever Giving. Pour en apprendre plus sur Forever Giving et Forever Living Products, consultez les sites www.forever-giving.org et www.foreverliving.com, respectivement.

À propos de Rise Against Hunger

Rise Against Hunger, une organisation internationale de lutte contre la faim, s'attache à faciliter l'emballage de repas comptant à son actif de millions de colis-repas distribués dans 74 pays du monde. Pour en savoir plus sur Rise Against Hunger, rendez-vous sur www.riseagainsthunger.org.

