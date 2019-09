Forêt de proximité - Signature d'une entente entre Québec et la MRC d'Abitibi-Ouest

de donner aux communautés un pouvoir de décision accru ainsi que certaines responsabilités liées à la gestion et à la mise en valeur des ressources forestières sur un territoire du domaine de l'État;

de faire en sorte que les communautés puissent tirer des bénéfices socioéconomiques à partir de la ressource forestière provenant des terres du domaine de l'État;

de favoriser le développement ou la consolidation d'une expertise liée à la gestion de la ressource forestière chez les partenaires régionaux.

L'annonce d'aujourd'hui est le fruit du succès de la première étape d'un projet-pilote auquel participent le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la MRC d'Abitibi-Ouest. Elle lance du même coup la phase transitoire de ce même projet-pilote qui se traduira par un transfert des responsabilités et obligations du MFFP vers la MRC.

L'entente de délégation de gestion de la forêt de proximité prend effet dès maintenant pour les responsabilités et obligations liées à la planification des activités d'aménagement forestier. La délégation des responsabilités liées à l'exécution des travaux d'aménagement forestier, à la mise en marché des bois récoltés et la délivrance de certains permis d'intervention prendra quant à elle effet le 1er avril 2020.

« Ce territoire de forêt de proximité, qui s'étend sur 42 565 hectares, est le tout premier à voir le jour au Québec. Cela fait plus de 10 ans que les municipalités attendent ce projet. Aujourd'hui, je suis très fier d'offrir ce nouvel outil de développement économique régional. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Avec nos partenaires, la forêt de proximité de la MRC d'Abitibi-Ouest deviendra une de nos composantes essentielles, notre essence, qui nous permettra encore d'innover. Par cette entente, le gouvernement reconnaît, une fois de plus, le statut de gouvernement de proximité des MRC. »

M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest

« À titre de porte-parole des régions, la FQM se réjouit de cette entente qui accorde une plus grande autonomie à la MRC d'Abitibi-Ouest dans sa gestion de ses forêts de proximité. Il s'agit d'un premier pas important vers une gouvernance régionalisée des ressources naturelles qui est essentielle au développement économique de nos municipalités et nos MRC. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

Le territoire de forêt de proximité se définit comme un territoire public dont la gestion forestière est déléguée à une municipalité régionale de comté, à une municipalité ou à une communauté autochtone dans le but d'en favoriser le développement économique.

