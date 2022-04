FORESTERIE : DES PERCEPTIONS DÉVASTATRICES

SACRÉ-CŒUR, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Boisaco tient à exprimer les profonds sentiments de tristesse et de consternation qui sont ressentis actuellement par l'ensemble des travailleurs-coopérants et des citoyens-investisseurs de notre organisation collective. Les agissements du ministre de l'environnement fédéral de même que de multiples articles publiés récemment laissent entrevoir l'importance du fossé qui existe entre les perceptions et les bienfaits réels de la foresterie. Plus que jamais, notre société a besoin d'objectivité.

Il est déjà bien connu et admis que les changements climatiques constituent l'enjeu le plus important à l'échelle planétaire. On dit souvent qu'il y a urgence d'agir. Or, il est bien connu que le bois est une ressource renouvelable, qu'il constitue le matériau le plus écologique à produire et que son utilisation permet de séquestrer du carbone. L'utilisation des produits conjoints de la transformation du bois, en tant que source d'énergie renouvelable, permet par ailleurs de réduire l'utilisation des énergies fossiles, qui sont les plus polluantes et dommageables pour notre planète. N'est-il pas souhaitable de laisser bien profondément enfouies dans le sol des quantités importantes de pétrole et par le fait même, de faire en sorte que tout le carbone qu'il contient demeure ainsi séquestré? N'est-il pas souhaitable d'utiliser du bois plutôt que d'autres matériaux plus polluants pour construire les habitations dont nous avons tous besoin, particulièrement dans la crise du logement actuel? Il est primordial de considérer la situation dans sa globalité.

Le Québec possède un des régimes forestiers le plus strict et rigoureux au monde. D'autre part, l'aménagement responsable de nos forêts pour produire des matériaux et de la bioénergie fait partie des moyens à notre disposition pour lutter contre les changements climatiques. Par ailleurs, la mise en valeur de la ressource ligneuse génère des retombées socio-économiques indispensables pour nos travailleurs, nos citoyens et nos communautés. Il n'y a donc aucune raison logique justifiant que notre foresterie fasse l'objet d'autant de perceptions négatives. Il est urgent d'en prendre collectivement conscience.

Chez Groupe Boisaco, nous sommes fiers de travailler à la mise en valeur responsable de la forêt depuis plusieurs générations, dans un esprit de concertation avec toutes les parties concernées. Nous avons à cœur la protection de la biodiversité présente dans notre milieu, incluant le caribou forestier, en nous assurant de prendre en compte toutes les connaissances disponibles et tous les enjeux. Le travail est une valeur sur laquelle a été fondée notre organisation et elle constitue un droit pour nous tous : le droit de gagner dignement notre vie en Haute-Côte-Nord, un territoire qui est considéré parmi les plus dévitalisés au Québec. Nos travailleurs, nos citoyens et nos communautés méritent considération et respect.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs qui sont regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco et Valibois effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, œuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord œuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

