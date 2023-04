Ford investit 1,8 milliard de dollars canadiens pour transformer l'usine d'assemblage d' Oakville en une plaque tournante canadienne de la fabrication de véhicules électriques qui comprendra l'assemblage de véhicules et de blocs batteries; la transformation du site est un élément clé du plan de Ford pour atteindre une production mondiale de 2 millions de VE par année d'ici la fin de 2026.

La nouvelle usine - qui sera renommée « usine d'assemblage de véhicules électriques d'Oakville » - sera un centre de production à grande échelle pour soutenir la construction de VE en Amérique du Nord. Pour ce faire, Ford transforme les bâtiments existants en installations à la fine pointe de la technologie mettant à profit la main-d'œuvre chevronnée établie à Oakville .

Ford commencera à réoutiller et à transformer l'usine d' Oakville à compter du deuxième trimestre de 2024 afin de préparer la production des véhicules électriques de prochaine génération à compter de 2025.

Ford est le premier constructeur automobile à large gamme qui s'engage à produire au Canada des VE grand public pour le marché nord-américain

OAKVILLE, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - Ford Motor Company investit 1,8 milliard de dollars canadiens pour transformer son usine d'assemblage d'Oakville en plaque tournante de la fabrication à grande échelle de véhicules électriques au Canada - un élément clé de la stratégie de la Compagnie pour accroître la production de véhicules électriques et les rendre plus accessibles à des millions de clients.

Ford prépare son usine d’Oakville, en Ontario, pour la construction des VE de prochaine génération; la transformation de 1,8 milliard de dollars canadiens commencera en 2024 (Groupe CNW/Ford du Canada Limitée)

Le remaniement et la modernisation du site, qui sera renommé « usine d'assemblage de véhicules électriques d'Oakville », commenceront au deuxième trimestre de 2024 pour préparer la production de VE de prochaine génération. Il s'agit de la première fois qu'un constructeur automobile à large gamme annonce des plans pour la production au Canada de VE grand public pour le marché nord-américain.

« Le Canada et l'usine d'Oakville joueront un rôle essentiel pour notre transformation dans le cadre du programme Ford+. Il s'agira d'un site moderne, ultra efficace et verticalement intégré pour l'assemblage de batteries et de véhicules, a déclaré Jim Farley, président et chef de la direction de Ford. Je suis impatient de présenter au monde les incroyables véhicules électriques de prochaine génération, entièrement connectés au numérique, qui seront produits à Oakville. »

L'investissement permet à Ford de modifier les bâtiments existants et de les transformer en installations à la fine pointe de la technologie qui mettra à profit la main-d'œuvre qualifiée et expérimentée de Ford Canada. L'approche stratégique distincte qu'adopte Ford pour transformer son système industriel et accroître la production de VE vise la construction de nouveaux sites verts ainsi que la transformation de sites de fabrication existants comme ceux d'Oakville et de Cologne, en Allemagne.

« L'engagement de Ford à investir dans le réoutillage et la mise à niveau de l'usine d'assemblage d'Oakville présage un avenir radieux pour la production canadienne de VE et pour l'emploi dans le secteur automobile canadien, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Cette transformation est un pas important vers une industrie plus forte et témoigne du travail acharné, des compétences et du dévouement des membres d'Unifor à l'usine d'assemblage d'Oakville. »

« Depuis sa fondation il y a 119 ans, Ford Canada a été un chef de file de l'industrie automobile du pays grâce au travail acharné et au dévouement de ses employés, a déclaré Bev Goodman, présidente et chef de la direction de Ford Canada. À titre de marque automobile la plus vendue au Canada pendant 14 années consécutives, réussir la transition à la production de VE à Oakville nous aidera à offrir des emplois stables au Canada et sera l'occasion d'acquérir les nouvelles compétences et l'expertise qui permettront de propulser l'industrie vers l'avant. »

Le site actuel de 487 acres d'Oakville comprend trois ateliers de carrosserie, un bâtiment pour la peinture et un bâtiment d'assemblage. Le site transformé comprendra une nouvelle usine de batteries de 407 000 pieds carrés qui utilisera des cellules et des matrices de l'usine de batteries BlueOval SK au Kentucky. Avec ces composants, les travailleurs d'Oakville assembleront les blocs-batteries qui seront ensuite installés dans les véhicules construits sur place.

« La transition de Ford des véhicules à essence aux véhicules électriques est déjà bien engagée. Une fois qu'elle sera terminée, l'usine d'assemblage de véhicules électriques d'Oakville assurera des milliers d'emplois payants pour les vaillants travailleurs de l'industrie au Canada et stimulera la compétitivité du secteur canadien de l'automobile. Le partenariat entre Ford et le Canada contribuera pendant les décennies à venir à notre positionnement à titre de chef de file mondial pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement pour les VE », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

En plus des améliorations à l'usine d'assemblage de véhicules électriques d'Oakville, Ford a également fait les annonces ci-dessous :

La création d'un écosystème de fabrication entièrement nouveau dans l'ouest du Tennessee - appelé BlueOval City - où se trouve une usine de batteries et où sera construit le camion électrique de prochaine génération de Ford. Avec les deux usines de batteries au Kentucky , qui font partie d'un programme conjoint avec SK On, ces sites, dont la production devrait commencer en 2025, permettront la création de 11 000 nouveaux emplois aux États-Unis.

, qui font partie d'un programme conjoint avec SK On, ces sites, dont la production devrait commencer en 2025, permettront la création de 11 000 nouveaux emplois aux États-Unis. Ford, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, construit une usine de batteries au phosphate de fer lithié à Marshall, au Michigan . La production devrait commencer en 2026 avec 2 500 employés. Ford est le premier constructeur automobile qui s'engage à fabriquer des batteries au phosphate de fer lithié et des batteries au nickel-manganèse-cobalt aux États-Unis, aidant ainsi la deuxième entreprise de VE la plus importante au pays à diversifier sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis en 2022.

. La production devrait commencer en 2026 avec 2 500 employés. Ford est le premier constructeur automobile qui s'engage à fabriquer des batteries au phosphate de fer lithié et des batteries au nickel-manganèse-cobalt aux États-Unis, aidant ainsi la deuxième entreprise de plus importante au pays à diversifier sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis en 2022. Ford modernise son site d'assemblage de véhicules de Cologne , en Allemagne, et le transforme pour qu'il devienne le centre d'électrification de Ford à Cologne - le premier centre d'excellence en matière de VE de l'entreprise en Europe . Le site accueillera la production du Ford Explorer électrique pour les clients européens; la production commencera plus tard cette année.

, en Allemagne, et le transforme pour qu'il devienne le centre d'électrification de Ford à Cologne - le premier centre d'excellence en matière de l'entreprise en . Le site accueillera la production du Ford Explorer électrique pour les clients européens; la production commencera plus tard cette année. Ford, LG Energy Solution et Koç Holding ont signé un protocole d'entente non contraignant pour construire les plus importantes installations de production commerciale d'éléments de batteries de véhicules électriques dans le marché européen. Le projet est en voie d'être inauguré près d' Ankara , en Turquie, et le démarrage de la production est prévu en 2026.

Holding ont signé un protocole d'entente non contraignant pour construire les plus importantes installations de production commerciale d'éléments de batteries de véhicules électriques dans le marché européen. Le projet est en voie d'être inauguré près d' , en Turquie, et le démarrage de la production est prévu en 2026. Cette année, Ford étend la production du F-150 Lightning au centre de véhicules électriques Rouge, à Dearborn , et de la Mustang Mach-E à son usine de Cuautitlan, au Mexique.

« L'investissement de Ford pour réoutiller son usine d'Oakville permettra de soutenir des milliers d'emplois payants et est une étape importante de notre plan pour devenir un chef de file de la révolution des véhicules électriques, a pour sa part déclaré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. En collaboration avec les acteurs de l'industrie et les partenaires syndicaux, nous sommes en train de mettre sur pied localement une chaîne d'approvisionnement de classe mondiale pour les véhicules électriques, de l'extraction minière à la fabrication, pour que les véhicules de l'avenir soient construits ici même en Ontario par des travailleurs ontariens. »

« L'investissement de Ford pour transformer les installations d'Oakville pour la fabrication de véhicules électriques grand public renforcera d'un bout à l'autre notre chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques et permettra d'assurer que les véhicules de l'avenir seront construits ici en Ontario, a ajouté Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. Dans le cadre de notre plan pour bâtir un Ontario fort, nous continuons à créer des conditions favorables pour que les entreprises et les travailleurs connaissent du succès, aujourd'hui et pour les générations à venir.

À propos de Ford

Ford Motor Company (NYSE : F) est une compagnie mondiale établie à Dearborn, au Michigan. Elle s'engage à contribuer à bâtir un monde meilleur, dans lequel chaque personne est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Le programme Ford+ de la compagnie, favorisant la croissance et la création de valeur, allie nos forces existantes, de nouvelles capacités et des relations permanentes avec les clients pour enrichir les expériences et approfondir la fidélité de ces clients. Ford mise sur l'innovation pour mettre au point et livrer des produits Ford incontournables : camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes commerciales, voitures, véhicules de luxe Lincoln et services connectés. La Compagnie fait cela par l'entremise de trois segments commerciaux axés sur le client : Ford Blue, conception de véhicules hybrides et à essence emblématiques; Ford Model e, invention de véhicules électriques révolutionnaires et de logiciels intégrés qui définissent des expériences numériques exceptionnelles pour tous les clients; Ford Pro, assistance aux clients commerciaux pour transformer et développer leurs activités avec des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. De plus, Ford développe des solutions de mobilité avec Ford Next offre des services financiers par l'intermédiaire de Ford Motor Credit Company. Ford compte environ 173 000 employés partout dans le monde. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Ford, ses produits et services sur le site corporate.ford.com.

À propos de La Compagnie Ford du Canada Limitée

Les activités de Ford Canada englobent un siège national, trois usines de montage de véhicules et de fabrication de moteurs, trois centres de distribution de pièces et trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie quelque 7 000 personnes au Canada, et 18 000 autres personnes sont employées par plus de 400 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln d'un océan à l'autre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site ford.ca.

