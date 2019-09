Forces vives en mouvement : des projets concrets pour Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) marque d'une pierre blanche ses 10 ans d'existence en lançant ce soir son livre blanc Oser ensemble le changement. Ainsi, la TQMN se projette dans un futur prometteur, en rassemblant les forces vives de Montréal-Nord. Avec leur expertise reconnue et une rigueur exemplaire, mais aussi avec transparence et sensibilité, les auteurs dessinent les contours du territoire, ses défis et ses promesses.

La TQMN s'engage à fédérer les parties prenantes autour d'une action publique cohérente, à insuffler le changement par des projets structurants et innovants et à propulser le pouvoir d'agir des communautés. En plus d'un travail acharné et soutenu de mobilisation et d'animation des parties prenantes, la TQNM annonce également des projets concrets pour Montréal-Nord.

Forum citoyen

Pour impliquer, outiller et favoriser l'autonomie des citoyen.nes qui pourront publiquement exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations pour un développement social inclusif de leur territoire. Une démarche qui vise à faire de la démocratie participative le fondement de l'action social concerté dans Montréal-Nord

Observatoire du développement collectif

Pour renforcer la coordination et la complémentarité des actions répondant aux besoins de développement des communautés, de promouvoir et mettre en œuvre des solutions innovantes, et d'être un espace dédié à la production et la diffusion de la recherche sur le développement collectif et l'innovation sociale

Maison de l'innovation sociale et économique (MISE)

Plus qu'une infrastructure communautaire moderne, c'est nouveau lieu rassembleur qui regrouperait des initiatives en innovation sociale, dont un refuge pour les jeunes, un Observatoire sur le développement collectif dédié à l'évaluation des impacts, une clinique proximité pour promouvoir un milieu en santé, un incubateur d'initiative citoyenne axé sur les enjeux jeunesse et l'organisme pour l'intégration, la citoyenneté et l'inclusion (L'ICI) afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et les relations interculturelles.

«Oser ensemble le changement, c'est le récit d'un mouvement collectif, engagé et audacieux. Celui d'une communauté qui a fait de l'inclusion son identité, de l'exercice de la citoyenneté son modèle d'intégration des nouveaux résidents, de l'apprentissage collectif son quotidien et de l'intelligence collective le moteur d'une innovation sociale durable. » - Steve Boussiki, directeur général de la TQMN.

