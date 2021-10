Forces AVENIR récompense les étudiants engagés de la province de Québec en distribuant 122 000 $

Issus de 17 universités à travers le Québec, 15 individus et 21 projets ont été honorés au Capitole de Québec mercredi soir. Quatorze d'entre eux ont gagné un trophée AVENIR dont deux sont repartis avec les grands honneurs (projet et personnalité par excellence) et une bourse de 15 000 $.

D'abord dans les projets, Black Girls Gather, de l'Université McGill, est le lauréat de la catégorie Art, lettres et culture. Conçu sous la forme d'un forum de discussion, ce projet vise à autonomiser les jeunes filles noires qui participent aux cercles de lecture en créant l'espace nécessaire pour qu'elles puissent engager la discussion sur des thèmes tels que la famille, le racisme, le féminisme, l'amitié, l'intersectionnalité, le colorisme et plus encore. Ainsi, Black Girls Gather encourage les jeunes filles à découvrir la culture, l'histoire et la littérature noire.

Le lauréat de la catégorie Entraide, paix et justice est le projet WeCARE, de l'Université McGill, qui a été créé pour soutenir les personnes qui souffrent de circonstances économiques difficiles et/ou de problèmes de santé mentale. C'est entre autres en distribuant des trousses de soins et en interagissant avec les personnes dans le besoin que les membres du projet visent à briser les stigmates et à changer les perceptions de l'itinérance. Plusieurs partenariats clés ont par ailleurs permis au projet WeCARE d'être reconnu comme un organisme canadien à but non lucratif.

Le chariot élévateur de Foxtrot Industriel de Charles-Éric Raymond, de l'Université de Sherbrooke, est le lauréat de la catégorie Entrepreneuriat, affaires et économie sociale. Que dire de ce projet qui réussit à lui seul à changer drastiquement la méthode actuellement utilisée pour le déplacement de charges lourdes! Voilà un projet de baccalauréat transformé en entreprise qui perdurera, laquelle sera assurément porteuse de nombreuses autres propositions novatrices!

Plastic Loop, de l'École de technologie supérieure, est le lauréat de la catégorie Environnement. Le fondement de ce projet est de devenir un laboratoire et un incubateur de l'innovation dans le domaine du recyclage et du triage du plastique. C'est en fait un regroupement de plusieurs étudiants de diverses spécialités qui se préparent à occuper des rôles professionnels utiles au service de la société et à devenir une main-d'œuvre se spécialisant en économie circulaire dans l'industrie du plastique. Par exemple, en récoltant le plastique de matières résiduelles, Plastic Loop contribue à réduire la quantité de déchets en produisant du filament pour l'impression 3D.

Dans la catégorie Santé et saines habitudes de vie, le lauréat est le projet Laboratoires Ditch inc., de l'École de technologie supérieure, lequel propose une nouvelle piste de solution au problème de la dépendance à la nicotine, alors même que la cigarette électronique devient un fléau chez les jeunes. Ditch sera-t-il le premier vaporisateur de nicotine médicale approuvé par Santé Canada et combinant des éléments de pharmacologie, de psychologie et d'intelligence artificielle afin d'aider divers profils de personnes aux prises avec une dépendance à la nicotine.

Le lauréat de la catégorie Sciences et technologies est le projet REACTUS-B, de l'Université de Sherbrooke. Il permet à des étudiants en génie biotechnologique de concilier leurs connaissances en conception, en programmation et en culture cellulaire afin de démontrer leurs capacités et leurs aptitudes. Par ce projet qui prend de l'expansion année après année, les responsables du projet espèrent commercialiser, à faible coût, des bioréacteurs afin que tous les utilisateurs travaillant dans le secteur des biotechnologies puissent facilement avoir accès à cette technologie pour leur pratique. REACTUS-B serait le premier projet biotechnologique visant la conception 3D et la pratique de la culture cellulaire au Québec.

Et dans la catégorie Société, communications et éducation, le lauréat est Sexual Culture Commitee, de l'Université Bishop's. Ce comité, fondé en décembre 2020, en temps de pandémie, rassemble les instigateurs de l'habituelle marche Take Back the Night, dont le but est de lutter contre les agressions sexuelles et la violence domestique dans la communauté de Bishop's et de Lennoxville. Réunissant maintenant plus de 40 personnes, ce comité est divisé en 3 branches, l'une visant la prévention de la violence sexuelle, une autre la création de projets pour mieux servir les victimes, et une troisième pour mieux éduquer les étudiants sur les comportements sexuels et les relations saines.

Le lauréat de l'AVENIR Projet par excellence est le projet MONA, de l'Université de Montréal. Il bénéficie donc d'une des deux bourses de 15 000 $. MONA est une application participative ouverte au dialogue qui a pour but de valoriser et de démocratiser l'accès à l'art partout au Québec. Son instigatrice a compris que c'est en cartographiant des données culturelles que l'on peut rendre visibles les œuvres d'art et les lieux culturels qui nous entourent.

Du côté des prix AVENIR pour les individus, parmi les trois lauréats de l'AVENIR Personnalité 1er cycle se trouve Élise Guerrero, de l'Université McGill. Cette jeune femme cherche continuellement des solutions tant durables, inclusives que régénératrices aux problèmes climatiques, écologiques et socio-économiques. Elle est d'ailleurs et entre autres coordonnatrice d'un club de permaculture et fondatrice d'un réseau d'initiatives en systèmes alimentaires régénérateurs.

Shaan Baig, de l'Université Concordia, est également lauréat de l'AVENIR Personnalité 1er cycle. À 14 ans seulement, il trouvait un traitement alternatif pour le cancer de la prostate! Et à 20 ans, il a déjà atteint les plus hauts niveaux de recherche. Voilà un étudiant né pour faire avancer les choses. Il est d'ailleurs le co-fondateur et directeur d'un organisme qui vise à créer un monde d'égalité des chances en aidant les jeunes à développer tout leur potentiel.

Notre autre lauréate de l'AVENIR Personnalité 1er cycle est Maggy Robinson, de l'Université de Sherbrooke. Entre autres, elle consacre de 10 à 15 heures par semaine à un projet de pédiatrie sociale, Grandir en santé, qui vise à promouvoir de saines habitudes de vie et l'éducation chez les jeunes défavorisés socio-économiquement. La médecine sociale sera assurément la branche qu'elle développera afin d'enseigner aux membres de sa communauté que le bonheur se trouve dans l'équilibre de toute chose.

Joey Hanna, de l'Université du Québec à Montréal, est le lauréat de l'AVENIR Personnalité 2e et 3e cycles. Cet agent de changement qui veut démocratiser l'éducation a réussi à mettre sur pied des ateliers d'information juridique en français, en anglais et en arabe pour introduire plus de 300 arrivants au droit québécois. Une belle façon de faire profiter sa collectivité de son savoir, de ses connaissances et de son expérience.

Ariel Garand, de l'Université de Montréal, est la lauréate de l'AVENIR Personnalité persévérante. Passer de la délinquance, à ses 13 ans, au doctorat en si peu de temps est la preuve que la jeune femme a su utiliser l'adversité vécue dans son enfance pour avancer et dénoncer aujourd'hui la discrimination et l'injustice. Sans nul doute que son projet de recherche auprès des adolescents victimes d'agression sexuelle pourra faire avancer les choses et sauver d'autres jeunes en détresse!

Wolf Thyma, de l'Université de Montréal, est le lauréat de l'AVENIR Personnalité par excellence; il s'est donc vu remettre l'une des deux bourses de 15 000 $. Après des études en droit, Wolf Thyma se dirige vers la médecine pour aider les populations marginalisées souvent frappées par des troubles de santé mentale. Il s'assure que la relève médicale soit représentative de la population tout en dénonçant les inégalités. Pour lui, aider les autres n'est pas un acte de charité, mais bien un devoir de citoyen.

Dans le cadre de ses programmes secondaire et universitaire 2021, Forces AVENIR a remis un total de 182 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d'études ont été distribuées en juin dernier auprès des élèves engagés et persévérants du secondaire, pour une valeur totale de 460 000 $. Par ailleurs, 12 élèves de la région de l'Outaouais ont reçu une bourse de formation professionnelle qui leur offre la gratuité pleine et entière, et ce, pour le programme de leur choix. Forces AVENIR contribue à la société en favorisant la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

