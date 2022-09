QUÉBEC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une 24e année, le gala Forces AVENIR universitaire, présenté par Desjardins, a permis de célébrer l'engagement étudiant et de reconnaître des initiatives qui enrichissent le Québec de demain. Les lauréats et finalistes se sont partagé un montant total de 114 000 $, ce qui les aidera à poursuivre leur implication auprès de leur communauté.

Issus de 18 universités à travers le Québec, 12 individus et 21 projets ont été honorés au Capitole de Québec ce 27 septembre. Treize d'entre eux ont gagné un trophée AVENIR dont deux sont repartis avec les grands honneurs accompagnés d'une bourse de 15 000 $ soit les récipiendaires des trophées AVENIR Projet par excellence et AVENIR Personnalité par excellence.

Forces AVENIR récompense les étudiants engagés de la province de Québec en distribuant 114 000 $ Tweet this

D'abord dans les projets, Azimut Medical inc., de l'École de technologie supérieure, est le lauréat de la catégorie AVENIR Santé et saines habitudes de vie. Des étudiants ont mis au point une ceinture gonflable à intelligence artificielle destinée à la population la plus à risque de fracture à la hanche, soit les aînés, pour assurer leur sécurité et pour réduire le fardeau de leurs soins lors d'un séjour dans une institution ou même à domicile. Un système en voie d'être breveté!

Le lauréat de la catégorie AVENIR Sciences et technologies est le projet BiosensUM, de l'Université de Montréal. Chaque année, BiosensUM participe à une compétition internationale organisée par l'Université d'Eindhoven, aux Pays-Bas, qui requiert de développer un biocapteur portable permettant d'améliorer la détection d'une cible biologique pour aider au traitement de plusieurs maladies. Cette année, l'équipe de BiosensUM a remporté une médaille d'or pour un biocapteur permettant la détection de l'influenza A H1N1.

Dans la catégorie AVENIR Société, communications et éducation, le lauréat est Faut que tu m'expliques, de l'Université Laval. Afin de lutter contre la désinformation et de favoriser la pensée critique, des étudiants de différents programmes ont décidé d'utiliser la vulgarisation scientifique et les réseaux sociaux pour aborder plusieurs enjeux de justice sociale, entre autres pour promouvoir la place des femmes et l'importance de la diversité. Ils ont réussi à rejoindre plus de 150 000 personnes en moins d'un an.

Le projet lauréat de la catégorie AVENIR Environnement est celui du groupe de coopération internationale de l'Université de Sherbrooke, qui a envoyé une équipe à la Ferme Espoir, au Bénin, pour aider son propriétaire non seulement à devenir autonome énergétiquement, mais aussi pour qu'il puisse mieux gérer et distribuer son eau et qu'il puisse mobiliser des femmes et des groupes sous-représentés, entre autres pour la structure administrative de sa ferme.

Dans la catégorie AVENIR Arts, lettres et littérature, l'Orchestre symphonique étudiant de l'Université de Montréal (OSÉUM) a remporté les honneurs. Durant la pandémie, l'orchestre a dû s'adapter et développer une plateforme virtuelle pour rester présent dans la vie de ses membres. Ainsi, deux quiz musicaux ont été diffusés, obtenant plus de 1000 visionnements, de même que des soirées d'études et un concert en ligne.

Le lauréat de la catégorie AVENIR Économie sociale, entrepreneuriat et affaires est le système TraQC, conçu par des étudiants de l'École de technologie supérieure désirant contribuer au développement de l'industrie de l'électronique imprimable. Ce système permet de réduire le coût d'impression et d'augmenter la vitesse de production de la nouvelle génération de dispositifs électroniques utilisant la technologie des ondes térahertz, ce qui aura d'importantes retombées écologiques, économiques et sociales.

Lauréat de la catégorie AVENIR Entraide, paix et justice, le comptoir alimentaire La Table du Pain, de l'Université Laval, vient en aide aux étudiants en situation de précarité financière sous forme d'aide alimentaire personnalisée. C'est aussi près de 125 bénévoles, 676 bénéficiaires, 230 paniers d'épicerie distribués par semaine, sans compter les aides ponctuelles. Durant la pandémie, la Table du Pain a même été jugée comme un service essentiel par l'Université Laval.

Puis, le lauréat de l'AVENIR Projet par excellence est le projet Ethnocare, de l'Université Laval. Il bénéficie donc d'une des deux bourses de 15 000 $. Ethnocare est né du désir de trois étudiants du domaine du design de produits et de l'ingénierie de développer un produit innovant pour les personnes vivant avec une amputation. Ainsi est né le système Soft Air, une solution technologique qui permet un serrage uniforme au niveau de la prothèse. Ce système s'adapte à chaque usager en plus de réduire la chaleur et l'humidité liées au port d'une prothèse.

Du côté des prix individuels, la lauréate de l'AVENIR Personnalité 1er cycle est Liliya Boyadjieva, de l'École de technologie supérieure. Cette future ingénieure, trouvant l'inclusion des femmes dans le milieu du génie et des sciences ardue, désire leur montrer la voie. Pour ce faire, elle a entre autres cofondé Viser Ensemble, un programme offrant des conférences pour aider les jeunes filles à s'intéresser aux STIM. Durant la pandémie, elle a même transformé ces communications en émissions gratuites offertes à tous, ce qui a occasionné plus de 3000 visionnements.

Ilrick Duhamel, de Polytechnique Montréal, est le lauréat de l'AVENIR Personnalité 2e et 3e cycles. Cet étudiant a pris conscience de l'importance du facteur humain en ingénierie durant son baccalauréat. Il a donc entrepris une maîtrise portant sur la place des sciences humaines et sociales en ingénierie. Il diffuse ses premiers résultats par l'entremise d'un balado, Poly Disciplines, où il invite même des professeurs et des chercheurs à réfléchir sur la question avec lui. Des compétences et des communications qui ont éveillé l'intérêt de l'Ordre des ingénieurs du Québec!

Mona Calvet, de l'Université du Québec à Montréal, est la lauréate de l'AVENIR Personnalité persévérante. Engagée à conquérir son futur par l'éducation, l'exemple et la persévérance, après avoir surmontée maintes épreuves dans sa jeunesse, cette jeune femme cumule aujourd'hui les bourses et les A+. Elle a par ailleurs développé une microentreprise de produits artisanaux. Tous ces succès lui permettent d'offrir une belle vie et un bon exemple à sa fille.

Elizabeth Doyon, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, est la lauréate de l'AVENIR Personnalité par excellence; elle s'est donc vu remettre l'une des deux bourses de 15 000 $. Rapidement consciente des inégalités sociales, cette jeune personne s'implique dès son jeune âge auprès des personnes vivant certaines difficultés, entre autres en offrant à des enfants autistes des sorties créatives pour qu'ils repoussent leurs limites. Cette étudiante au baccalauréat en psychoéducation a aussi bâti du matériel créatif de communication utilisé aujourd'hui par des organismes, écoles et CISSS.

Enfin, Jessica Riddell, de l'Université Bishop's, est la lauréate de la catégorie AVENIR Personnel engagé. Cette jeune enseignante préconise une pédagogie basée sur l'accessibilité, l'inclusion, l'empathie et l'espoir. Elle a entre autres cofondé le programme Online Learning & Technology Consultants, qui permet à des étudiants de concevoir des salles de classe du 21e siècle, et elle a cocréé un programme grâce auquel des étudiants aident des professeurs à réinventer les cours universitaires.

Dans le cadre de ses programmes secondaire, collégial et universitaire 2022, Forces AVENIR a remis un total de 234 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d'études ont été distribuées en juin dernier auprès des élèves engagés et persévérants du secondaire, pour une valeur totale de 470 000 $. Par ailleurs, 12 élèves de la région de l'Outaouais ont reçu une bourse de formation professionnelle qui leur offre la gratuité pleine et entière, et ce, pour le programme de leur choix. Forces AVENIR contribue à la société en favorisant la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Pour accéder aux photos des lauréats, suivez le lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1M-w15W-2dRDj_UYTS2ipjq86_t47RWTS?usp=sharing

SOURCE Forces Avenir

Renseignements: Julien Floriot, Directeur des opérations, 418 997-5343, [email protected]