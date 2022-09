Forces AVENIR récompense l'engagement des étudiants collégiaux en distribuant 60 000 $ en bourses

QUÉBEC, QC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le gala Forces AVENIR au collégial, présenté par Desjardins ce 28 septembre au Capitole de Québec, a permis de célébrer l'engagement étudiant et de reconnaître des initiatives qui enrichissent le Québec de demain. Le retour du programme, cette année, a par ailleurs été rendu possible grâce à la mobilisation des Cégeps ainsi qu'au soutien financier de la Fondation Forces AVENIR et de Kaleido, le partenaire majeur du programme collégial. Les lauréats et finalistes se sont partagé un montant total de 60 000 $, ce qui les aidera à poursuivre leur implication auprès de leur communauté.

Ce sont 21 projets et 13 personnalités qui ont été reconnus, puis 11 lauréats dont un récipiendaire de l'AVENIR Projet par excellence qui ont été honorés, tous provenant des diverses institutions collégiales de la province de Québec.

Le prix du projet engagé pour la catégorie AVENIR Santé et saines habitudes de vie a été remis au projet Crée ton standard! Mis sur pied par le comité d'entrepreneurs étudiants du Collège de Rosemont, la journée Crée ton standard! vise à sensibiliser les étudiants aux problèmes découlant de la pression sociale liée à l'apparence physique. Conscients que ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, les instigateurs se sont entourés de spécialistes en santé mentale et divers intervenants pour informer les participants des moyens qui existent pour résister aux pressions sociales.

Dans la catégorie AVENIR Société, communications et éducation, le projet BLAM (Black Lives Allyship Mission) (Champlain Collège Saint-Lambert) qui vise à lutter contre la discrimination sociale et les préjugés en misant sur la solidarité et la force de l'union dans des activités et interventions se déroulant tout au long de l'année scolaire.

Dans la catégorie AVENIR Entraide, paix et juste, le Comité multiculturel et contre l'exclusion (Cégep Marie-Victorin) désire offrir du soutien aux personnes souffrant d'exclusion et de marginalisation en proposant des rencontres, des activités et divers outils pour mieux avancer.

Pour la catégorie AVENIR Économie sociale, entrepreneuriat et affaires, c'est le café-épicerie Tintico (Cégep Limoilou), spécialisé en produits colombiens qui a remporté les honneurs. Les deux instigatrices du projet voulaient ainsi aider le commerce équitable et responsable tout en venant soutenant des agricultrices et artisanes colombiennes, afin de leur permettre d'accéder à une indépendance financière.

La comédie musciale Something Rotten! (Cégep de Sainte-Foy) est le projet choisi pour la catégorie AVENIR Arts, lettres et littérature. Ce projet rassembleur a été mis sur pied pour aider des jeunes à se responsabiliser, à collaborer et à s'impliquer dans un processus créatif les aidant à perfectionner leur anglais.

Dans la catégorie AVENIR Environnement, Sprout House (John-Abbott College) est un projet novateur de serre hydroponique intérieure invitant des étudiants à s'initier à l'agriculture durable et à remettre les fruits de leur travail au plus démunis.

Pour ce qui est de la catégorie AVENIR Sciences et technologies, des étudiants appuyés d'informaticiens expérimentés ont mis sur pied le projet Ville intelligente (Collège de Maisonneuve), qui vise à améliorer la sécurité et l'efficience du réseau routier montréalais, tout en promouvant l'enseignement des technologies permettant d'y parvenir.

Quant au prix AVENIR Projet par excellence pour la catégorie Projet engagé, il a été remis aux instigateurs de la miniforêt école MiniFÉ, du Cégep de Saint-Félicien. Désirant sensibiliser les élèves du primaire aux rôles des arbres dans l'écosystème, des collégiens ont créé une miniforêt accessible où prennent place des activités éducatives intégrées à différents cours. Ils espèrent ainsi semer des graines de conscience en faveur du respect de l'environnement.

Béatrice Bilodeau (Cégep Limoilou) est une étudiante et sportive engagée qui aime apprendre et qui a su trouver un bel équilibre dans toutes ses implications : tutorat, capitaine de son équipe de hockey (sports-études), journée Bell Cause et diverses activités socioculturelles. Elle a été honorée à titre de lauréate dans la catégorie AVENIR Étudiant engagé.

Quant à Céleste Trianon (Champlain College Saint-Lambert), récipiendaire de l'AVENIR Étudiant persévérant, elle est une activiste très accomplie qui, après avoir surmonté maintes épreuves, tels la dépression, l'intimidation, le rejet et la transition de genre, a su convertir ses défis personnels en responsabilités sociales.

Finalement, dans la catégorie AVENIR Personnel engagé, Jean Richard enseignant en technique policière au Cégep Garneau depuis 35 ans a été récompensé pour son engagement. Ce récipiendaire de la Mention d'honneur 2022 de l'Association québécoise de pédagogie collégiale a entre autres contribué à faciliter l'accès au programme de Techniques policières aux minorités visibles et a élaboré un programme d'implication communautaire pour les étudiants.

Dans le cadre de ses programmes secondaire, collégial et universitaire 2022, Forces AVENIR a remis un total de 234 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d'études ont été distribuées en juin dernier auprès des élèves engagés et persévérants du secondaire, pour une valeur totale de 470 000 $. Par ailleurs, 12 élèves de la région de l'Outaouais ont reçu une bourse de formation professionnelle qui leur offre la gratuité pleine et entière, et ce, pour le programme de leur choix. Forces AVENIR contribue à la société en favorisant la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

