La solution logicielle en tant que service (SAAS) de Sharecare établit une base de référence mondiale en matière de situation sanitaire, ce qui oblige les hôtels à revoir leurs protocoles de santé de façon continue en fonction de plus de 360 normes validées par des experts. Faisant appel à un robot conversationnel mobile propulsé par l'IA, le tableau de bord de vérification décrit en détail la situation sanitaire en temps réel d'un établissement en fonction des critères suivants : les protocoles de santé et d'hygiène, les produits et procédures de nettoyage, la ventilation, les mesures de distanciation physique, l'expérience de l'invité et les communications sur la santé et la sécurité avec les invités et les employés.

Pour répondre au besoin crucial de rétablir le lien de confiance avec les invités et les planificateurs de voyage dans le contexte de la COVID-19 et au-delà, la procédure de vérification de la situation sanitaire de Sharecare comprend un « sceau d'approbation » (la vignette Sharecare Health Security VERIFIED® with Forbes Travel Guide) que les propriétaires d'hôtels peuvent afficher sur leur site Web et sur leur établissement.

Cette nouvelle fait suite à la décision d'Internova Travel Group de faire appel à Sharecare et au Forbes Travel Guide pour valider les procédures et protocoles de plus de 50 000 hôtels auprès desquels ses clients peuvent faire une réservation par l'entremise de ses systèmes. Internova s'attend à ce que tous ces établissements portent le sceau d'approbation Sharecare Health Security VERIFIED® with Forbes Travel Guide d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de rétablir la confiance des clients grâce au service de vérification de la situation sanitaire de Sharecare, veuillez consulter le site www.forbestravelguide.com/health. Pour accéder à la liste complète des premiers hôtels certifiés VERIFIED®, ainsi qu'à des images et des citations de leaders de l'industrie du tourisme d'accueil, visitez la salle de presse Sharecare.

À propos du Forbes Travel Guide

Le Forbes Travel Guide est le seul système d'évaluation mondial indépendant pour les hôtels de luxe, les restaurants et les spas. L'entreprise, qui a été lancée sous le nom de Mobil Travel Guide en 1958, a mis au point le premier système d'évaluation cinq étoiles aux États-Unis. Aujourd'hui, les inspecteurs du Forbes Travel Guide voyagent dans le monde entier incognito et évaluent les propriétés en fonction de jusqu'à 900 normes objectives et rigoureuses. Le Forbes Travel Guide appuie également l'industrie du tourisme d'accueil et d'autres entreprises axées sur les services, comme les résidences de luxe, établissements de soins de santé et clubs privés en offrant des solutions de formation et des services d'évaluation sur mesure, et la mise en place de normes de service personnalisées. Pour de plus amples renseignements, visitez le site partner.forbestravelguide.com.

À propos de Sharecare

Sharecare est la principale entreprise spécialisée dans les services de santé en ligne qui aide les gens, quel que soit leur état de santé, à regrouper et à gérer tous leurs services de santé au même endroit. Notre plateforme services de santé en ligne complète et axée sur les données est conçue pour aider les gens, les fournisseurs, les employeurs, les administrateurs de régimes de soins de santé, les organisations gouvernementales et les collectivités à optimiser le bien-être des personnes et de l'ensemble de la population en favorisant un changement de comportement positif. À Sharecare, motivés par notre philosophie selon laquelle c'est ensemble que nous sommes tous meilleurs, nous nous engageons à soutenir chaque personne en fonction de sa santé personnelle et à rendre les soins de grande qualité plus accessibles et abordables pour tous. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.sharecare.com.

