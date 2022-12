Forages Rouillier - Un spectacle d'humour virtuel en guise de party des Fêtes!

Pour réunir tous ses employés, y compris ceux qui travaillent à distance, Forages Rouillier tire avantage de la technologie.

AMOS, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 1er décembre, Forages Rouillier célébrait son 45e anniversaire de façon unique avec ses employés. Afin de remercier son personnel pour son engagement, l'entreprise basée à Amos a réussi un tour de force : réunir la presque totalité de son équipe l'instant d'une soirée. Pour cette organisation qui mène ses activités un peu partout sur le territoire québécois, regrouper l'équipe représentait un défi en soi. La visioconférence a permis d'offrir au personnel un party des Fêtes qui sortait de l'ordinaire!

La technologie pour remédier à la distance

De gauche à droite : Serge Caron, directeur des opérations, Frédérique Rouillier, conseillère en relation de travail et Mario Rouillier président et directeur général chez Forages Rouillier. (Groupe CNW/Forages Rouiller)

À l'aide de la technologie Zoom, chaque employé était invité à se connecter à un événement virtuel interactif. En direct d'un studio situé dans la région montréalaise, l'animateur et humoriste Patrick Groulx a offert au personnel de Forages Rouillier un spectacle exclusif. Tout au long de la représentation, il pouvait interagir avec les participants qui se trouvaient un peu partout dans la province. Le thème de la famille a été abordé tout au long de la représentation. « J'ai eu la chance de rencontrer ton équipe pour préparer le show de ce soir et ce qui m'a impressionné c'est de voir jusqu'à quel point vous êtes proches de vos employés. » a déclaré l'animateur en s'adressant au président de l'entreprise.

Il y a quelques années, Patrick Groulx a tourné un épisode de l'émission de télévision Jobs de bras avec une équipe de Forages Rouillier. Il n'a pas manqué d'y faire référence. Le spectacle fut agrémenté de rires et d'anecdotes. Tous les participants en garderont assurément de beaux souvenirs!

Une entreprise profondément humaine

Pour l'entreprise familiale, offrir ce genre d'attention à l'équipe était un moyen concret de démontrer sa reconnaissance envers son engagement profond et continuel. « Tout au long de l'année, nos employés s'investissent complètement dans leur rôle. Leur offrir une soirée où ils pouvaient tous se divertir ensemble était très important pour nous », a déclaré Mario Rouillier, président de Forages Rouillier. Toujours en croissance, l'entreprise cherche à recruter des foreurs d'exception qui désirent faire partie d'une équipe soudée, passionnée, authentique et profondément humaine.

À propos de Forages Rouillier

Forages Rouillier est une entreprise familiale fondée en 1977. La famille Rouillier est présente dans le domaine du forage de surface au diamant depuis trois générations. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme étant une spécialiste du forage de surface et souterrain dans l'est du Canada. Sa force et sa réputation sont le résultat d'objectifs prioritaires de recherche d'excellence, d'engagement à long terme et de satisfaction de sa clientèle.

SOURCE Forages Rouiller

