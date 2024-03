AMOS, QC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Forages Rouillier annonce la création d'une nouvelle compagnie de forage d'exploration, Forage Anicinape, en collaboration avec la Coopérative de solidarité de Pikogan.

Agir dans le respect des communautés autochtones

Jean-Philippe Breton, Kenny Ruperthouse, Mario Rouillier et Serge Caron (Groupe CNW/Forages Rouillier)

Le partenariat formé depuis quelques années entre Forages Rouillier et la Coopérative de solidarité de Pikogan a été couronné de succès. Ce nouveau projet de coentreprise permettra de faire bénéficier du bassin de main-d'œuvre de la coopérative à Forage Anicinape. À ce jour, déjà plus d'une vingtaine de travailleurs provenant de la coopérative opèrent sur des projets de surface et sous terre avec Forages Rouillier.

Riche de ses nombreuses années d'expérience et de son réseau d'affaires largement développé dans la région, Forages Rouillier partagera ses équipements et son offre de formation avec la communauté anicinape, favorisant la croissance de la nouvelle entreprise collaborative.

« La coentreprise avec Forages Rouillier permettra à la Coopérative de solidarité de Pikogan de prendre de l'expansion et d'obtenir des emplois de qualité pour ses membres », souligne Kenny Ruperthouse, directeur général de la Coopérative de solidarité de Pikogan.

L'embauche de main-d'œuvre autochtone issue de différentes nations présentes sur le territoire de la province sera nécessaire au développement de la coopérative. Des emplois qualifiés viendront augmenter le nombre de membres de l'association, qui engendre d'importantes retombées économiques dans la communauté de Pikogan.

Forages Rouillier est par ailleurs impliquée envers les Premières Nations, par le biais d'un projet de recherche, en collaboration avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). L'objectif de ce projet de recherche est d'établir les meilleures pratiques de développement de partenariats d'affaires avec les communautés anicinapek de l'Abitibi-Témiscamingue.

Par le biais de ses initiatives, Forages Rouillier renforce son engagement envers les Premières Nations.

S'engager pour le développement durable

Suivant la lignée des entreprises autochtones du Groupe Rouillier, Youdin Rouillier Drilling et Avataa Rouillier Drilling, Forage Anicinape sera soumise à un audit visant l'obtention de la certification ECOLOGO®. Cette démarche démontre la volonté du groupe à mettre en œuvre des pratiques environnementales rigoureuses dans toutes les activités liées à l'exploration minière.

La création de Forage Anicinape viendra, pour Forages Rouillier, confirmer son implication envers les communautés autochtones par des partenariats durables et une approche respectueuse.

À propos de Forages Rouillier

Fondée en 1977, Forages Rouillier, une division du Groupe Rouillier, est une entreprise familiale reconnue comme étant spécialiste du forage de surface et souterrain dans l'est du Canada. Elle fut la première entreprise à obtenir la certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière.

À propos de la Coopérative de solidarité de Pikogan

Fondée en 2009, la Coopérative de solidarité de Pikogan a pour mission de créer des emplois durables et de qualité pour ses membres en réalisant des contrats forestiers, tout en respectant l'environnement et les valeurs autochtones.

