Forages Rouillier - Nomination de M. Serge Caron à la direction générale de l'entreprise

AMOS, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Forages Rouillier annonce la nomination de M. Serge Caron à titre de nouveau directeur général de l'entreprise. M. Caron occupait précédemment le poste de directeur des opérations depuis 2015. Cet avancement permettra à Mario Rouillier, président de Forages Rouillier, de se concentrer sur le développement de l'entreprise.

Un choix naturel

Mario Rouillier, président du Groupe Rouillier et Serge Caron, directeur général de Forages Rouillier. (Groupe CNW/Forages Rouiller)

Détenteur d'une maîtrise en géomorphologie et cumulant 28 ans d'expérience dans le milieu de l'exploration minérale au Québec et en Ontario, M. Serge Caron était un choix sans équivoque. Ses expériences passées en tant que président de Foramex (de 2005 à 2015) et de Géos Sciences inc. (de 1997 à 2010) sont un atout non négligeable qui profitera à l'entreprise et à ses employés.

« Serge était le choix tout désigné pour me succéder à la direction générale de l'entreprise, car il assurait déjà ce rôle en bonne partie au quotidien. Cette nomination est toute à l'avantage de l'entreprise, puisqu'elle va me permettre de me concentrer sur son développement », mentionne Mario Rouillier, président de Forages Rouillier et du Groupe Rouillier.

Un engouement bien senti

M. Serge Caron accueille ses nouvelles fonctions comme une belle marque de confiance de la part de Mario Rouillier. Pour lui, se retrouver à la tête d'une entreprise établie comme celle de Forages Rouillier est particulièrement motivant.

« J'entrevois un bel avenir pour Forages Rouillier. Je suis entouré d'une équipe dynamique et qualifiée. Avec elle, j'ai l'intention de poursuivre le travail que Mario a accompli. En ce sens, je suis confiant et prêt à relever ce défi », a exprimé M. Caron.

Toujours présent

En se retirant de la direction générale, Mario Rouillier pourra diriger ses efforts à la croissance du Groupe Rouillier et au développement de la relève. Il entrevoit également cette occasion comme une chance de pouvoir se concentrer à la solidification des partenariats avec les communautés.

À propos de Forages Rouillier

Forages Rouillier, une division du Groupe Rouillier, est une entreprise familiale fondée en 1977. Elle fut la première entreprise à avoir été certifiée ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière. La famille Rouillier est présente dans le domaine du forage de surface au diamant depuis trois générations. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme étant une spécialiste du forage de surface et souterrain dans l'Est du Canada. Sa force et sa réputation sont le résultat d'objectifs prioritaires de recherche d'excellence, d'engagement à long terme et de satisfaction de sa clientèle.

SOURCE Forages Rouiller

Renseignements: Source et renseignements : Sébastien Roy, Rouillier, [email protected], 418-780-5391, poste 208