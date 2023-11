Forages Rouillier et l'UQAT annoncent un projet de recherche visant à établir les meilleures pratiques de développement des affaires respectueuses des communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue

Simultanément au congrès Xplor 2023, organisé par l'Association de l'exploration minière du Québec et regroupant les acteurs majeurs de l'industrie de l'exploration minière québécoise, Forages Rouillier et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annoncent un projet de recherche visant à établir les meilleures pratiques de développement des affaires respectueuses des communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue.

AMOS, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Forages Rouillier et l'UQAT annoncent une entente visant à développer un projet de recherche qui servira à établir les meilleures pratiques de développement de partenariats d'affaires à adopter avec les communautés Anicinapek de l'Abitibi-Témiscamingue. À terme, le projet de recherche permettra aux parties prenantes de favoriser des relations durables et mutuellement bénéfiques.

Un pas vers une collaboration équitable

L'initiative permettra notamment d'identifier les ressources disponibles, les organisations existantes et les moyens à préconiser en Abitibi-Témiscamingue pour la création de partenariats d'affaires entre entreprises allochtones et communautés autochtones, en utilisant des méthodes de recherche documentaire, des entretiens avec des acteurs clés du milieu et des groupes de travail.

Un engagement dans la continuité

Forages Rouillier souhaite établir des partenariats avec les communautés Anicinapek en Abitibi-Témiscamingue, au même titre que ceux développés en territoires cri (Eeyou Istchee) et inuit (Nunavik).

Le président du Groupe Rouillier, Mario Rouillier, souligne « [qu'] étant engagés envers les communautés autochtones depuis plusieurs années, notre priorité est de cultiver des relations durables et d'établir des partenariats économiques mutuellement bénéfiques […] »

Des retombées positives pour tous

Joanie Caron et Hugo Asselin, professeur·e·s à l'École d'études autochtones de l'UQAT, joueront un rôle essentiel dans ce partenariat en contribuant à orienter les efforts pour un développement économique durable et équitable.

La professeure Joanie Caron souligne que « ce projet de recherche pour, par et avec les communautés Anicinapek est bénéfique, puisqu'il permettra d'identifier des conditions pour favoriser les retombées économiques au sein des communautés, notamment par la création d'emplois et de partenariats d'affaires ». Elle ajoute que « […] cette initiative répond également aux appels à l'action 7, 84 et 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ».

Forages Rouillier et l'UQAT ont à cœur de travailler conjointement avec les communautés Anicinapek et les acteurs locaux afin d'instaurer des partenariats durables, respectueux et bénéfiques pour tous.

Un avenir prometteur

Cette collaboration entre Forages Rouillier, l'UQAT et les communautés Anicinapek de l'Abitibi-Témiscamingue ouvre la porte à un avenir durable et équitable pour toutes les parties prenantes, et ainsi fournir l'exemple aux autres fournisseurs de services au Québec et au Canada.

À propos de Forages Rouillier

Fondée en 1977, Forages Rouillier, une division du Groupe Rouillier, est une entreprise familiale reconnue comme étant spécialiste du forage de surface et souterrain dans l'est du Canada. Elle fut la première entreprise à obtenir la certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière.

