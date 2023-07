Forage M2P inc. offre ses sincères condoléances aux familles éprouvées et aux proches des victimes de l'incident tragique survenu le dimanche 17 juillet à Mont-Tremblant

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - C'est en se déclarant dévastée et empreinte d'une infinie tristesse que la direction Forage M2P inc. a offert aujourd'hui ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches des deux victimes de l'incident tragique survenu ce dimanche 17 juillet, à Mont-Tremblant : incident qui a coûté la vie à un homme de 50 ans originaire d'Ontario, et laissé son épouse dans un état critique.

Le président de l'entreprise. M. Maxime Patry a confirmé que ce déplorable et malheureux incident implique, en effet, un employé de Forage M2P inc. qui agit normalement comme sous-traitant, à Mont-Tremblant et un peu partout dans la région. « Nos pensées vont aux proches de la victime et de son épouse qui se trouvaient dans l'une des télécabines des lieux qui a été heurtée, en mouvement, par le mât d'une foreuse qu'un employé s'est employé à déplacer du site via un sentier prescrit par le propriétaire du Mont-Tremblant » a précisé monsieur Patry, en ajoutant que la direction et les employés partagent une douleur immense face à cette douloureuse conjoncture.

Pour Forage M2P inc., ces événements tragiques constituent un incident isolé qui serait le fruit, à première vue, soit d'une erreur humaine, de communication ou d'un bris mécanique. « Il serait nettement prématuré, voire téméraire, d'avancer quelqu'hypothèse que ce soit pour expliquer cet accident » a poursuivi le président de l'entreprise, en qualifiant cette situation dramatique de triste concours de circonstances.

La firme offrira, par ailleurs, tout le soutien psychologique et l'encadrement nécessaires aux membres de son personnel qui en ressentiraient le besoin, y inclus l'employé impliqué qui a été hospitalisé pour un violent choc nerveux et qui n,a pu encore être rencontré.

La firme, à compter de maintenant, se gardera un strict devoir de réserve, et ne fera aucun autre commentaire, par respect pour l'intégrité des enquêtes en cours de la CNESST et de la Sûreté du Québec.

Monsieur Patry a conclu en disant avoir l'intime conviction qu'avec le soutien, l'habituelle prestation de travail de qualité des employés qui font preuve d'une résilience et d'une sérénité exceptionnelles, toutes et tous pourrons passer au travers de cette épreuve cauchemardesque.

