Grâce à ses projets d'expansion en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient, le chef de file en forage prévoit doubler son chiffre d'affaires, ses équipements et son nombre d'employés

SHERBROOKE, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Forage FTE, une référence mondiale en forage dans les domaines minier, commercial, industriel et résidentiel, dévoile aujourd'hui qu'elle amorce une étape charnière de sa croissance tout en dévoilant son nouveau positionnement.

En effet, au cours des derniers mois, Forage FTE a décroché deux contrats majeurs totalisant près de 100 millions de dollars avec des compagnies minières de grande envergure et en pleine expansion, dont le plus important contrat de son histoire en Afrique (Guinée), et un autre au Canada (Colombie-Britannique).

Opérant dans une dizaine de pays, Forage FTE nourrit de grandes ambitions pour poursuivre son développement aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique et percer le marché du Moyen-Orient. Pour y arriver, elle entend ainsi doubler son chiffre d'affaires, doubler son parc d'équipement et doubler son effectif de 1000 à 2000 employés au cours des cinq prochaines années.

Parallèlement, Forage FTE investira dans ses installations pour mieux gérer la croissance anticipée. Plus de 75 millions de dollars ont été investis au cours des cinq dernières années et l'entreprise prévoit en investir tout autant dans les cinq prochaines, en infrastructures et en équipements, pour soutenir sa croissance, son efficacité opérationnelle et développer de nouveaux marchés.

« La passion du forage fait partie de notre ADN et c'est le fil conducteur qui nous a permis de croître depuis maintenant plus de 100 ans. Afin de souligner ce jalon significatif de notre riche histoire, nous avons choisi de nous doter d'une nouvelle image de marque et souhaitons accélérer cette croissance en multipliant les acquisitions stratégiques et en développant de nouveaux marchés géographiques. Nous avons l'ambition de capitaliser sur les opportunités offertes par le secteur du forage et de la géothermie, en raison de la tendance croissante vers l'énergie verte. Voilà pourquoi nous sommes confiants pour l'avenir! » souligne Yanic Bernier, président de Forage FTE.

Voir grand pour mieux briller à l'international

Depuis 1992, Forage FTE a su construire un solide réseau de filiales à l'étranger pour se rapprocher des grandes minières. En Afrique, l'entreprise est présente dans huit pays, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En Amérique du Sud, Forage FTE est présentement établie au Guyane française.

Par ailleurs, une filiale a été ouverte dans la dernière année année au Maroc, grâce à des investissements de plus de six millions de dollars (incluant notamment la construction des campements miniers pour accommoder les employés sur le chantier), et l'entreprise a multiplié ses opérations aux États-Unis qui sont maintenant réparties dans sept états, dont les Carolines, le Nevada et le Wyoming.

« Nous poursuivons notre implantation à l'échelle mondiale. Au cours de la prochaine année, nous prévoyons consolider notre position de chef de file international dans l'industrie du forage avec une présence accrue en Afrique avec le Gabon, en Amérique du Sud avec l'Argentine et effectuer une première percée au Moyen-Orient avec le marché de l'Arabie Saoudite, » ajoute M. Bernier.

À propos de Forage FTE

Fondée en 1923, Forage FTE se spécialise dans différents types de forage au Canada, aux États-Unis, en Afrique et en Amérique du Sud. L'entreprise s'est taillé une place de chef de file en forage dans le domaine minier. Elle offre aussi des services de forage d'alimentation en eau et de géothermie dans les secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Forage FTE a à cœur le développement des communautés dans lesquelles ses bureaux sont établis et s'y investit au niveau philanthropique. Son siège social est établi à Sherbrooke, Québec, Canada d'où elle gère deux divisions, soit F. Lapointe et Fils et Brewster Well Drilling et une dizaine de filiales à l'échelle internationale. Forage FTE compte 1000 employés répartis à travers plus d'une vingtaine de points de services à travers le monde. foragefte.com

