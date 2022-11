La campagne festive mondiale organisée par les employés de marque de Foot Locker met également en vedette les musiciens BIA, Yung Gravy et Lunay.

Ce dévoilement de campagne est le premier d'une série de célébrations en magasin tout au long de la saison et une manière pour Foot Locker de redonner à ses supporteurs partout dans le monde.

NEW YORK, 11 novembre 2022 /CNW/ - Le détaillant mondial Foot Locker, faisant partie de Foot Locker, Inc. (NYSE: FL), a annoncé aujourd'hui le début de sa campagne mondiale des Fêtes 2022 : la grande fête de fin d'année de Foot Locker . Les amateurs d'espadrilles du monde entier sont invités à ce grand événement où personne n'est laissé pour compte. Fait tout aussi important, la campagne souligne pourquoi Foot Locker est le détaillant d'espadrilles préféré de tous durant le temps des Fêtes et tout au long de l'année.

Les séquences de la campagne des Fêtes sont filmées à partir d'appareils mobiles; ce sont des images provenant uniquement d'iPhone saisies par les participants à la fête. Les séquences de la vidéo relatent les événements de la soirée, tout en mettant en valeur les espadrilles et vêtements incontournables de Foot Locker. En plus des employés de marque de Foot Locker, mieux connus sous le nom de Rayeurs, la campagne met en vedette divers artistes talentueux du monde entier, y compris les musiciens BIA , Yung Gravy , et Lunay , ainsi que les célébrités d'Internet Ye Ali , Ralph Romeo , Orange Calderon , Tamara Dhia , et plus encore. Chacune des vedettes participantes donne son point de vue sur l'expérience et fait connaître la façon dont elle célèbre tout ce qui touche aux espadrilles avec les « officiels » du monde des espadrilles chez Foot Locker.

« Les employés de Foot Locker sont emblématiques, a déclaré l'artiste de talent associée à la campagne, Yung Gravy. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux sur ce projet. J'ai hâte de commencer la période des Fêtes et de mener à bien cette campagne avec l'équipe. »

Pour donner vie à la campagne mondiale, Foot Locker organisera une grande fête mondiale de fin d'année d'une durée de 24 heures le 16 décembre. Les célébrations débuteront en Asie et se poursuivront pendant 24 heures dans les magasins Foot Locker de Séoul, Paris, New York et Los Angeles.

Foot Locker offre une vaste gamme de vêtements et de chaussures essentiels pour la période des Fêtes et au-delà pour les enfants, les adolescents et les adultes. La présentation de produits inclut les principales marques de Foot Locker, telles que Nike, Jordan, adidas, PUMA, New Balance, On Running, HOKA, UGG et Timberland, les marques maison LCKR et COZI, ainsi que des marques locales et émergentes qui continuent d'être découvertes dans les principaux marchés du monde grâce à la plateforme développée par Foot Locker.

« L'équipe de Foot Locker est heureuse de propager la joie des Fêtes cette année et de continuer d'être le détaillant de choix pour tous les consommateurs qui recherchent ce qu'il y a de mieux sur le plan des espadrilles et des vêtements, a déclaré Andrew Gray, vice-président exécutif mondial des magasins Foot Locker et de Champs Sports. En tant que détaillants, nous nous engageons à offrir des produits phares avec des marques incontournables et des articles exclusifs que nos clients adorent. Nos fidèles Rayeurs Foot Locker ont joué un rôle crucial dans notre campagne des Fêtes et nous leur en sommes très reconnaissants de leur participation à la réalisation de ce projet. Nous avons hâte que les consommateurs vivent toutes les surprises que nous leur réservons en magasin durant cette période des Fêtes. »

Parallèlement au dévoilement de cette campagne, Foot Locker continuera de célébrer avec ses clients tout au long de la période des Fêtes, en organisant des célébrations en magasin et des moments de générosité dans ses magasins à l'échelle mondiale. Cela comprend des moments de générosité « Rayeurs Secrets » dans les magasins Foot Locker partout en Amérique du Nord à l'occasion du Giving Tuesday.

Pour en savoir plus, visitez le www.footlocker.com .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1943544/HolidayHouseParty_Longform_Social_1x1_subtitled.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943533/Foot_Locker_House_Party_BIA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943534/Foot_Locker_House_Party_Lunay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943535/Foot_Locker_House_Party_Yung_Gravy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749030/Foot_Locker_Logo.jpg

