MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Foodtastic Inc., un important franchiseur de restaurants au Canada, est heureux d'annoncer qu'il a signé une facilité de crédit renouvelable de 175 millions de dollars pour financer des acquisitions.

Le groupe de prêteurs est dirigé par la Banque Nationale du Canada et comprend également la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne de l'Ouest et la Banque de développement du Canada. Les engagements ont été souscrits au-delà des attentes et Foodtastic prévoit d'étendre la facilité pour soutenir une croissance continue.

Cette nouvelle dette s'ajoute à l'investissement en capital existant de Restaurant Royalty Partners, une coentreprise d'Oaktree Capital Management, L.P. et de JHR Capital LLC.

Peter Mammas, président et directeur général de Foodtastic, a déclaré : « Notre nouvelle facilité de crédit permettra d'accueillir davantage de grandes marques de restaurants chez Foodtastic. Notre accès au capital, nos compétences en matière de gestion des marques et notre réputation de processus de transaction efficace continuent de faire de nous un acquéreur de premier choix en Amérique du Nord. »

Les marques nord-américaines intéressées à explorer une transaction avec Foodtastic sont invitées à communiquer directement avec Peter Mammas.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur de marques de restaurants de premier plan au Canada. En tenant compte de l'acquisition de Quesada annoncée récemment, le réseau canadien de Foodtastic compte plus de 900 restaurants et génère des ventes de 830 millions de dollars. Foodtastic est en pleine croissance au niveau international, avec plus de 100 restaurants à l'extérieur du Canada.

Les bannières de Foodtastic comprennent Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn MacCool's, Shoeless Joe's, Au Coq, La Belle et La Bœuf et Monza.

