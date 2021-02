Foodtastic obtient un investissement de 50 millions de dollars pour accroître sa stratégie d'acquisition

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW/ - L'entreprise Foodtastic inc. (« Foodtastic ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un investissement de 50 millions de dollars de Restaurant Royalty Partners (« RRP »), une coentreprise entre des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») et détenue majoritairement par Brookfield Asset Management inc. (TSX : BAM.A) et JHR Capital LLC (« JHR Capital »). Cela s'ajoute à l'investissement de 47 millions de dollars de RRP en 2018.

Foodtastic présente un bilan sans endettement et compte obtenir un financement par emprunt pour complémenter les 50 millions de dollars de capitaux propres venant de RRP. Foodtastic utilisera ces fonds pour continuer le programme d'acquisition entamé avec succès au cours des deux dernières années.

Peter Mammas, président et directeur général de Foodtastic, a déclaré : « Notre partenariat avec RRP a permis à Foodtastic de faire 10 nouvelles acquisitions, y compris celles de marques bien connues comme les Rôtisseries Benny et Monza. Ces nouveaux fonds nous permettront de poursuivre notre plan d'acquisition. »

De plus, Foodtastic continuera d'exécuter son plan de croissance interne allégé en actifs. Les franchisés de l'entreprise prévoient ouvrir 90 nouveaux restaurants au cours de 30 prochains mois.

Patrick McCaney, administrateur délégué et gestionnaire de portefeuille chez Oaktree, a dit : « Peter et son équipe chez Foodtastic ont un historique solide en matière de création de valeur. Ils ont bâti une entreprise de haute qualité et nous avons hâte de continuer à soutenir la prochaine étape de croissance de l'entreprise. »

Jordan Rubin, membre de l'équipe de direction chez JHR Capital, a affirmé : « Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de Foodtastic. Nous croyons que nos marques ont un grand potentiel et nous sommes convaincus que la direction continuera de développer l'entreprise à l'interne, en plus de trouver des concepts de restaurant de qualité à acquérir. »

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur basé au Québec qui exploite plusieurs concepts de restaurants, notamment La Belle et La Bœuf, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels et Bacaro. Chef de file dans le domaine de la franchise de restaurants au Québec, Foodtastic a plus de 130 restaurants et un chiffre d'affaires annualisé de 240 millions de dollars.

