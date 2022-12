MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc., (« Foodtastic » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord pour acquérir Quesada Burritos & Tacos.

« Quesada est l'une des plus grandes marques de restaurants à service rapide du pays, et nous sommes heureux d'accueillir cette marque à croissance rapide dans la famille Foodtastic, a déclaré Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic. Nous sommes impatients de travailler avec tous nos nouveaux franchisés et de développer la marque au Canada. »

« Nous sommes extraordinairement fiers de nos partenaires franchisés, de nos travailleurs de première ligne et de notre équipe de direction. Grâce à leur soutien, nous avons fait passer Quesada d'un seul magasin à +175 emplacements dans huit provinces. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de la marque et nous sommes convaincus qu'en faisant partie de Foodtastic, nos franchisés atteindront de nouveaux niveaux de réussite », a déclaré Steve Gill, fondateur et PDG de Quesada.

Quesada a connu une croissance rapide et Foodtastic prévoit de poursuivre le développement de la marque, avec +50 nouveaux sites qui devraient ouvrir au cours des 36 prochains mois.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est l'un des principaux franchiseurs de marques de restaurants au Canada. Avec l'acquisition de Quesada, le système canadien de Foodtastic comptera +900 restaurants et un chiffre d'affaires de 830 millions de dollars. Foodtastic connaît également une croissance rapide au niveau international, avec +100 restaurants à l'extérieur du Canada.

Les bannières de Foodtastic comprennent Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn McCool's, Shoeless Joe's, Au Coq, La Belle et La Bœuf et Monza.

À propos de Quesada

Fondé en 2004, Quesada a déclenché l'essor de la catégorie des burritos au Canada. D'un océan à l'autre, les Canadiens apprécient les délicieux burritos, tacos et salsas de Quesada. Quesada exploite maintenant 175 restaurants dans 8 provinces.

