''Pita Pit est une des chaînes de restauration rapide les plus répandues au pays et nous sommes heureux de l'accueillir dans la famille Foodtastic'' déclare Peter Mammas, Président et chef de la direction de Foodtastic. ''Nous avons hâte de travailler avec tous nos nouveaux franchisés et grandir la bannière autant au Canada que dans le monde entier.''

''Nous sommes très fiers de nos partenaires franchisés, de nos travailleurs de première ligne et que notre équipe corporative pour tout ce que nous avons achevé durant les 26 dernières années. Nous sommes excités pour le futur de la bannière dans les mains de l'excellent leadership de Foodtastic'' a dit Chris Fountain, Président et chef de la direction de Pita Pit.

Foodtastic cherche a rapidement grandir la bannière au Canada et à l'internationale, avec plus de 50 ouvertures prévues dans les 36 prochains mois.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur qui exploite de nombreuses chaînes de restaurants, notamment Second Cup, Au Coq, La Belle et La Bœuf, Copper Branch, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig et Bacaro. À titre de chef de file en franchise de restaurants, l'entreprise possède plus de 600 restaurants et enregistre des ventes annuelles de 600 millions de dollars.

