Foodtastic fait l'acquisition de Freshii

Freshii rajoute plus de 300 restaurants au Canada et aux États-Unis au portfolio de Foodtastic

Freshii est un chef de file dans le segment de restaurant rapide de nourriture santé

Foodtastic s'attend à contribuer à la croissance de Freshii et augmenter les opportunités des franchisés

Une contrepartie entièrement en espèce de 2,30$ US par action offre une valeur significative et immédiate à tous les actionnaires de Freshii

MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Freshii Inc (TSX : FRII) annonce aujourd'hui avoir conclu une entente d'arrangement en vertu de laquelle Foodtastic Inc fera l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation pour 2,30$ par action en espèce, ce qui représente un montant total approximatif de 74,4 millions de dollars sur une base entièrement diluée.

Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, a déclaré : « Nous observons Freshii depuis quelque temps - c'est un mariage parfait pour nous et nous permet de nous développer dans une nouvelle catégorie. Je suis aussi enthousiaste que Dan à l'idée de continuer à développer et à améliorer l'impressionnante marque que Matthew, leur équipe et lui ont bâtie. Nous sommes impatients d'accueillir les franchisés Freshii dans la famille Foodtastic. »

« Cette transaction entièrement en espèces offre une liquidité immédiate et certaine aux actionnaires de Freshii, qui représente une prime significative par rapport au prix du marché actuel de Freshii. Nous pensons que c'est une opportunité intéressante pour les actionnaires de Freshii. », a déclaré Stephen Smith, président du comité spécial des administrateurs indépendants de Freshii qui a supervisé l'examen et la négociation de la transaction.

Daniel Haroun, directeur général de Freshii, a poursuivi : « Nous pensons que cette transaction démontre la valeur considérable de la marque Freshii. Depuis près de 20 ans, nos incroyables franchisés, partenaires d'affaires ainsi que l'équipe du siège social ont pour mission de rendre les aliments sains accessibles et de bâtir une marque canadienne de restaurants rapides santé de premier plan. La marque, le réseau de franchisés ainsi que les employés vont bénéficier de l'ampleur de Foodtastic. Plus précisément, nous nous attendons que cette transaction améliore la croissance de Freshii, la rentabilité des franchisés ainsi que la croissance de la vente au détail. »

Matthew Corrin, fondateur et président exécutif de Freshii, ainsi que chacun des autres administrateurs et dirigeants de Freshii, ont conclu des accords de soutien au vote en vertu desquels ils ont chacun convenu de voter toutes les actions Freshii qu'il détiennent ou contrôlent en faveur de l'arrangement lors de l'assemblée extraordinaire, dans chaque cas sous réserve des conditions de leurs ententes respectives. M. Corrin détient des actions à droit de vote subalterne de catégorie A et d'actions à droit de vote multiple de catégorie B qui représentent ensemble environ 69,4% des droits de vote attachés à toutes les actions Freshii en circulation.

Freshii prévoit de convoquer et de tenir une assemblée extraordinaire des actionnaires à la fin du premier trimestre de 2023. L'arrangement devrait être conclu avant la fin du trimestre, sous réserve des approbations requises des actionnaires, des tribunaux et autres conditions de clôture habituelles.

À propos de Freshii

Depuis 2005, Freshii a établi un concept de restaurant se spécialisant dans les aliments sains qui compte présentement 343 restaurants en Amérique du Nord et à l'internationale. Tous les restaurants Freshii sont franchisés, à l'exception d'un seul. Au cours des dernières années, la société a élargi sa présence dans différents segments de la santé et du bien-être tels que les produits de consommations emballés, les suppléments nutritionnels et la vente en ligne, à la suite de l'acquisition d'une participation majoritaire dans un chef de file canadien de la santé et du bien-être, Natura Market. Les partenaires de la vente sont, entres autres, Walmart Canada, Shell Gas, les dépanneurs, ONroute et Air Canada. Plus d'informations disponibles sur www.freshii.com.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un chef de fil dans la franchise de marques de restaurants au Canada. En incluant les acquisitions récemment annoncées de Quesada et Freshii, le système total canadien de Foodtastic dépasse 1200 restaurants et 950 millions de dollars de ventes. Foodtastic connaît une croissance rapide à l'échelle internationale, avec plus de 150 restaurants à l'extérieur du Canada.

Les marques de Foodtastic sont, entres autres, Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn MacCool's, Shoeless Joe's, Rôtisseries Benny, Au Coq, La Belle et La Bœuf et Monza.

SOURCE Foodtastic

Renseignements: Foodtastic, Peter Mammas, président et chef de la direction, Téléphone : 514.691.5050, 9300 Route Trans-Canada, suite 310, Saint-Laurent H4S 1K5, www.foodtastic.ca