Foodtastic continue son expansion impressionnante avec l'acquisition de L'Gros Luxe et l'ouverture de plusieurs nouveaux restaurants

Peter Mammas, Président & PDG de Foodtastic, déclare : « L'Gros Luxe est une excellente bannière québécoise et nous sommes excités de l'accueillir dans la famille Foodtastic. Nous sommes heureux de pouvoir aider un tel concept à travers ces moments difficiles qui ont affecté plusieurs restaurants. L'Gros Luxe est un favori des québécois depuis plusieurs années, servant une variété de repas réconfortants et de cocktails exquis. Notre mission est d'aider les franchisés déjà établis, à l'aide de notre marketing, nos opérations et notre pouvoir d'achat. Le concept de L'Gros Luxe nous permet de convertir plusieurs restaurants et nous étudions déjà plusieurs sites à travers le Grand Montréal. Permettre la réouverture de plusieurs restaurants fermés à cause de la pandémie fait aussi partie de nos plans. L'acquisition de cette bannière québécoise est conforme à notre stratégie d'acquisition de concepts à potentiel d'expansion et qui complémente notre portfolio de restaurants existants. Nous croyons fermement que nos départements de marketing, d'achats et d'opérations vont pouvoir mieux servir les habitués de L'Gros Luxe et en accueillir de nouveaux. »

Une importante partie de la transaction est la rétention d'Alex Bastide, créateur de L'Gros Luxe, qui gardera une équité importante dans le concept. « Foodtastic est une compagnie incroyable et je suis très excité de continuer à faire partie du futur de L'Gros Luxe. Avec le support financier de Foodtastic, nous allons maintenant pouvoir continuer notre expansion à travers le Québec. », déclare Alex Bastide.

Rôtisserie Joliette

« Nous sommes très heureux d'avoir fait l'acquisition de la Rôtisserie Joliette, la première rôtisserie fondée en 1960 par la famille Benny. La famille a continué son expansion à travers la province avec les Rôtisseries Au Coq ainsi que les Rotisseries Benny, qui font toutes les deux parties de la grande famille Foodtastic. » a ajouté M. Mammas.

Supporter les franchisés, une grande préoccupation pour Foodtastic

L'industrie de la restauration traverse présentement une période difficile causée par le COVID-19. Plusieurs restaurants ont été forcés à fermer dû à la pandémie, et lorsqu'ils ont été autorisés à rouvrir, c'était avec un nombre limité de places assises. Foodtastic a rapidement reconnu que ses franchisés auraient besoin de tout le support et les ventes possibles, et a rapidement modifier sa stratégie d'opérations vers les options « pour emporter » et livraison. Cette action presque immédiate, ainsi que les programmes gouvernementaux, ont aidé plusieurs locations à rester ouvertes pendant ces premiers mois de pandémie et ont réduit leurs pertes. Foodtastic a aussi éliminé les coûts de franchises durant la période où les salles à manger étaient fermées.

« Repousser le paiement des royautés, comme plusieurs autres chaînes ont fait, aurait tout simplement poussé nos franchisés vers le chemin du fardeau financier. C'était pour nous un devoir de les aider et c'est ce que nous avons fait en éliminant complètement les royautés pendant 3 mois complets. » affirme M. Mammas.

Foodtastic continue sa stratégie d'expansion

Malgré le fait que l'industrie de la restauration fait présentement face à un futur incertain, Foodtastic continue son expansion dans le domaine de la restauration. Foodtastic est très heureux de vous annoncer l'ouverture de 6 nouveaux restaurants dans les dernières semaines, créant ainsi plus de 200 emplois dans les villes de Québec, Montréal, Gatineau et Toronto.

Au Coq, 7070 Sherbrooke, Montreal

Big Rig, 5860 Mavis, Mississauga

Chocolato, 2 Petit Champlain, Québec

Monza, 5660 Sherbrooke, Montreal

Monza Promenades Gatineau, 1100 Boul Maloney O, Gatineau

Souvlaki Bar, 105 Ave Guindon, Saint-Sauveur

« Nous sommes très satisfaits avec le travail de notre équipe, qui nous a permis d'entamer l'ouverture de nouvelles locations. Nous travaillons présentement sur l'expansion de nos Rôtisseries Benny et Au Coq, et nous continuerons ainsi avec l'ouverture de 12 nouvelles franchises au courant de la prochaine année. » M. Mammas ajoute que « Nous réalisons que les prochains mois seront un grand défi pour nos restaurants qui offrent une salle à manger, mais nous croyons qu'avec l'aide continue du gouvernement, des locateurs et des fournisseurs, nous serons en mesure de supporter nos franchisés à travers ces temps difficiles. »

4 nouveaux restaurants ouvriront leurs portes en septembre

Au Coq Gare Centrale

Big Rig Richmond Hill

La Chambre Blainville

Chocolato - Delray Beach USA

« Foodtastic a fait l'acquisition de plusieurs restaurants dans les derniers 20 mois. Nous continuerons de poursuivre notre stratégie en investissant dans l'acquisition de nouvelles marques dans les prochaines années, tout en supportant notre réseau existant. » a conclut M. Mammas.

Foodtastic est un franchiseur de restaurants ayant les concepts Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Bacaro, Big Rig, Chocolato, La Chambre et L'Gros Luxe. Foodtastic est un leader dans le domaine du franchisage de restaurants avec plus de 95 restaurants et 180 millions de dollars en ventes annuelles.

Renseignements: Peter Mammas, Président & PDG - Foodtastic, Tel : 514.691.5050, 9245 Thimens, Pierrefonds, Québec,www.foodtastic.ca

