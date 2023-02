Foodtastic annonce la réalisation de l'acquisition de Freshii

MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Foodtastic Inc. (« Foodtastic ») a annoncé aujourd'hui la réalisation du plan d'arrangement avec Freshii Inc. (« Freshii »), conformément à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), qui avait été annoncé précédemment et aux termes duquel Foodtastic a acquis la totalité des actions à droit de vote subalterne de catégorie A et des actions à droit de vote multiple de catégorie B émises et en circulation du capital de Freshii au prix de 2,30 $ en espèces par action (l'« Arrangement »).

Par suite de l'Arrangement, Freshii est devenue une filiale en propriété exclusive de Foodtastic.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un important franchiseur de marques de restaurants au Canada. En tenant compte des acquisitions de Quesada et de Freshii qui ont récemment été conclues, le réseau nord-américain de Foodtastic comprend plus de 1 250 restaurants et son chiffre d'affaires s'élève à plus de 950 millions de dollars. Foodtastic connaît une croissance rapide à l'échelle internationale, avec plus de 100 restaurants à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

En plus de Quesada et de Freshii, Foodtastic offre aussi les marques Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn MacCool's, Shoeless Joe's, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, ainsi que Monza.

À propos de Freshii

Depuis 2005, Freshii a établi un concept de restaurants franchisés axés sur les aliments sains et exploite actuellement 343 établissements en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Tous les établissements de Freshii, sauf un, sont franchisés. Au cours des dernières années, l'entreprise a accru davantage sa présence omnicanale dans les secteurs d'activité connexes de la santé et du bien-être, y compris les produits de consommation courante, les suppléments nutritionnels et le commerce de détail électronique, à la suite de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Natura Market, un important détaillant canadien de produits de santé et de bien-être en ligne. Les partenaires de Freshii pour la vente au détail de produits de consommation courante sont, notamment, Walmart Canada, les stations-service et dépanneurs Shell, ONroute et Air Canada. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse www.freshii.com.

