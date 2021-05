''Copper Branch est la plus grande bannière de restaurants véganes au monde et nous sommes fiers de l'accueillir dans la famille Foodtastic'' déclare Peter Mammas, Président et chef de la direction de Foodtastic. '' Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux franchisés, puis d'émerger de la pandémie redynamisés et positionnés à titre de chef de file dans le segment des restaurants offrant un menu à base de plantes. Cette acquisition cadre avec notre stratégie d'acquérir des marques canadiennes de qualité possédant un potentiel de croissance. »

''Nous sommes très fiers de la mission de notre organisation et du progrès que nous avons accomplis dans la création de valeur et dans notre offre d'une expérience durable en offrant un menu à base de plantes pour nous clients. '' déclare Trish Paterson, PDG de Copper Branch. ''Cette relation nous permettra d'agir d'une manière plus rapide et efficace pour apporter la bannière Copper Branch à une nouvelle clientèle mondiale tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et les ressources pour nos franchisés.''

''Depuis sa création, Copper Branch s'est donné pour mission de renforcer la santé et la vie de nos clients grâce à un menu inspiré et sain à base de plantes. Je suis fier d'avoir vu la marque grandir et je suis excité de voir son succès continuer avec Foodtastic. Étant une entreprise expérimentée et passionnée, je sais que Copper Branch est entre de bonnes mains pour un avenir radieux.'' déclare Rio Infantino, fondateur et ancien président de Copper Branch.

Foodtastic prévoit l'expansion rapide de la bannière au Canada et à l'internationale, avec plus de 40 ouvertures prévues dans les 36 prochains mois.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur qui exploite de nombreuses chaînes de restaurants, notamment Second Cup, Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, Bacaro, Rôtisserie Joliette, Tommy Café, Gatto Matto, La Chambre et L'Gros Luxe. À titre de chef de file en franchise de restaurants, l'entreprise possède plus de 370 restaurants et enregistre des ventes annuelles de 390 millions de dollars.

SOURCE Foodtastic

Renseignements: Peter Mammas, Président et chef de la direction - Foodtastic, Tél : 514-691-5050, 9245 Thimens, Pierrefonds, Québec, www.foodtastic.ca

Liens connexes

foodtastic.ca