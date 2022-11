FoodChain ID acquiert Lexagri

FAIRFIELD, Iowa et SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France, le 7 nov. 2022 /CNW/ - FoodChain ID, un chef de file des solutions technologiques de salubrité, de qualité et de durabilité des aliments, a acquis Lexagri International, un chef de file de l'industrie des technologies agricoles axé sur la vérification, l'harmonisation, la structuration, et la distribution de données agricoles mondiales. FoodChain ID est une entreprise financée par capital-risque de Berkshire Partners.

« Les services de Lexagri sont axés sur l'amélioration des données, et leurs processus d'harmonisation des données transforment les données agricoles brutes et non traitées en ensembles de données normalisés, validés et accessibles. Cela élargit la portée du contenu de réglementation et de conformité de FoodChain ID dans les données sur la protection des cultures et l'enregistrement de la marque, ce qui nous permet de servir nos clients alimentaires encore plus efficacement et de renforcer notre réputation en tant que source fiable de renseignements axés sur les données et pouvant être consultés de la ferme à l'assiette », explique Brad Riemenapp, chef de la direction de FoodChain ID.

Les services de Lexagri améliorent le rendement, la qualité, la salubrité et la traçabilité de la production agricole. Homologa® est la plus grande base de données sur les pesticides du marché, avec plus de 33 millions d'entrées, y compris les données sur les bonnes pratiques agricoles (BPA), les données logistiques et les limites maximales de résidus (LMR). L'application mobile PhytoScan® de l'entreprise tire parti d'un lecteur d'étiquettes intégré pour utilisation à la ferme qui donne un accès immédiat à des renseignements à jour sur la réglementation et la sécurité des produits afin d'assurer une utilisation appropriée et la conformité au niveau de la ferme pour assurer la production d'aliments salubres.

Parmi les autres produits, mentionnons Basagri et Phytodata, qui sont des sources de données de référence pour l'information sur la protection des cultures en France et qui comparent et contrastent les données enregistrées et certifiées, et Agrowin, un ensemble de services pour les entreprises de produits chimiques de premier plan qui leur permet d'analyser les données sur la protection des cultures et le marché des semences, donnant accès à des données harmonisées et consolidées sur le marché agricole mondial.

« L'objectif de Lexagri a toujours été, et continue d'être, de devenir le fournisseur de référence mondial harmonisé de données réglementaires sur la protection des cultures pour l'industrie, l'agriculture numérique et la chaîne alimentaire. En tant que membre du WEKA Group et avec le soutien de son actionnaire, Lexagri a pu poursuivre cet objectif et faire croître l'entreprise au cours des dernières années. L'intégration à venir de Lexagri à FoodChain ID sera une autre étape dans cette direction. Nous serons en mesure d'améliorer le lien entre ''la ferme et l'assiette'' grâce à un flux de données plus facile et à une plus grande transparence », note Fritz Schuster, chef de la direction de Lexagri.

Hennepin Partners LLC a été conseiller financier, RSM France a été conseiller comptable, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. a été conseiller juridique en France et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été conseiller juridique aux États-Unis pour FoodChain ID. Carlsquare GmbH a été conseiller financier et Astura a été conseiller juridique chez Lexagri.

À propos de Lexagri

Chef de file de l'industrie des technologies agricoles, Lexagri s'engage à rendre les données agricoles mondiales accessibles. Travailler en étroite collaboration avec des collaborateurs experts situés dans les principaux marchés du monde leur permet d'accéder aux données les plus récentes et les plus à jour, ce qui permet aux clients d'accéder rapidement à des données évolutives dans une structure harmonisée. Pour en savoir plus sur leurs solutions et leurs services, veuillez consulter le site lexagri.com. Auparavant, Lexagri était une filiale de WEKA Group GmbH, une entreprise financée par capital-risque de Paragon Partners GmbH.

À propos de FoodChain ID

Plus de 30 000 entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale comptent sur FoodChain ID comme partenaire de confiance pour naviguer dans l'économie alimentaire de plus en plus réglementée avec plus de transparence, de sécurité et de durabilité. En offrant aux clients des solutions technologiques appuyées par les données les plus complètes et les experts les plus compétents de l'industrie, FoodChain ID est une source essentielle d'information et d'expertise opportunes et exactes. Les services comprennent les applications novatrices de conformité réglementaire et de développement de produits de l'entreprise, ainsi que les solutions de mise à l'essai, de salubrité des aliments et de certification des produits. Visitez le site foodchainid.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Berkshire Partners

Berkshire Partners, une société établie à Boston, a 35 ans d'expérience en matière d'investissement. Berkshire Private Equity a fait plus de 135 placements en capital depuis sa création et a de solides antécédents de partenariat avec des équipes de gestion pour faire croître les entreprises dans lesquelles elle investit. Stockbridge, l'entreprise en actions publiques de la société, a été fondée en 2007 et cherche à faire des placements en actions publiques dans des entreprises de grande qualité ayant de solides positions concurrentielles et des perspectives de croissance à long terme. L'entreprise investit dans des entreprises de services aux entreprises et de technologies, de communications, de consommation, de soins de santé et de produits industriels. Pour de plus amples renseignements et pour consulter la liste complète des placements en capital de la société, visitez www.berkshirepartners.com.

À propos de WEKA Group

Le WEKA Group est un groupe diversifié d'entreprises médiatiques et un chef de file fournissant des informations spécialisées et des formations avancées. Il détient 20 entreprises en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France. Le contenu médiatique neutre du WEKA Group est offert dans tous les formats courants et rejoint des marchés à créneaux très diversifiés de toutes les industries. Le siège social du WEKA Group se trouve à Kissing, en Allemagne, et le groupe emploie environ 1 200 personnes.

