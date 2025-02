Fonds régions et ruralité - Un investissement de 50 000 $ pour un projet innovant au Lac-Saint-Jean

SAINT-NAZAIRE, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, confirme, au nom de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, l'octroi d'une aide financière totalisant 50 000 $ pour la réalisation du projet KM3 du centre Bang.

Le projet KM3 du centre Bang consiste à implanter la toute première cabine immersive de création et d'innovation en nature, plus précisément à Saint-Nazaire. Il s'agit d'un espace novateur où nature, culture et éducation se rencontrent. Axé sur les activités éducatives en plein air, les bains de forêt et les interactions avec des artistes locaux, il vise à sensibiliser à l'environnement, à promouvoir la santé mentale et physique, et à préserver la biodiversité.

Cet appui financier s'inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR).

Citations :

« Le projet KM3 du centre Bang est une initiative exemplaire qui permettra de rassembler des artistes et des acteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean issus de différents domaines, et ce, tout en mettant en valeur notre magnifique territoire. Cette aide financière témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des projets ambitieux et novateurs dans nos régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« J'ai le plaisir de voir évoluer l'équipe du centre Bang depuis de nombreuses années. Patrick et son équipe de passionnés ont su mettre en place une offre unique et je suis fier de constater que notre gouvernement apporte un soutien au projet KM3, qui n'a certainement pas fini de nous étonner! »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Le centre Bang est ravi de bénéficier du soutien financier du FRR pour la réalisation de ce projet structurant. Cette contribution marque une avancée majeure dans notre vision de développement, tant pour le territoire que pour la communauté qui l'anime. Grâce à cet appui, nous pourrons aménager des infrastructures accessibles et inclusives au cœur de la forêt KM3, offrant ainsi aux milliers d'utilisateurs et à nos partenaires des espaces d'accueil sécurisés, propices à la création artistique et aux activités éducatives en pleine nature. »

Patrick Moisan, directeur général du centre Bang

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Janick Tremblay, Attachée politique, Bureau du député de Lac-Saint-Jean, 418 321-1079, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746