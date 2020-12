Fonds régions et ruralité - Lancement de l'appel de projets pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est heureuse de lancer officiellement le premier appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En plus de répondre aux priorités régionales de développement, les initiatives soumises devront avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté ou de la communauté de Mashteuiatsh. L'aide financière permettra d'appuyer des projets structurants et innovants qui s'inscrivent dans la relance économique. Le comité régional de sélection qui dispose d'une enveloppe de 1,5 million de dollars pour cet appel de projets arrêtera ses choix parmi les propositions retenues. Ce comité est d'ailleurs formé de six élus régionaux.

Les organismes admissibles pourront déposer une demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) jusqu'au 5 février 2021.

Citation :

« Le Fonds régions et ruralité a été créé par notre gouvernement pour assurer le rayonnement et le développement de nos régions. Les initiatives choisies par le comité de sélection régional garantissent des projets structurants et novateurs qui feront une différence pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce seront des projets choisis par la région et pour la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à l'innovation, à la coopération intermunicipale ainsi qu'à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 G$ sur cinq ans.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR contribue à réaliser des projets de développement porteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ce, en fonction des priorités régionales.

Liens connexes :

Pour obtenir des informations générales sur le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/

Pour soumettre une demande en ligne : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/faire-une-demande/

Pour contacter la direction régionale du MAMH : 418 698-3523, poste 80202 ou [email protected].

