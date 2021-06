Fonds régions et ruralité - La ministre Andrée Laforest réalise sa promesse et annonce la scène mobile Robert Hakim

SAGUENAY, QC , le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce avec fierté qu'une somme de 95 000 $ est octroyée au Festival international des Rythmes du Monde de Saguenay pour acquérir une scène mobile.

Pour l'occasion, elle était accompagnée de la mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, Mme Josée Néron, ainsi que de la directrice générale par intérim du Festival International des Rythmes du Monde, Mme Chantal Boivin.

L'aide a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Elle permettra de produire des spectacles sur la nouvelle infrastructure et d'en faire la location à tarif préférentiel pour les autres festivals régionaux.

« À la suite du départ trop soudain du producteur Robert Hakim, j'avais pris le ferme engagement de lui rendre hommage et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Quel beau projet pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean! La culture est l'âme d'un peuple, mais elle est aussi un moteur de développement socioéconomique très important. Grâce à cet investissement de notre gouvernement, nous contribuons à la relance économique tout en rassemblant la population autour de prestations mémorables. Les artistes de notre région et d'ailleurs pourront s'y produire et faire vibrer notre fierté d'être Québécois comme l'aurait si bien souhaité Robert. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La Ville de Saguenay est fière de contribuer financièrement à l'achat de cette scène mobile par le biais d'une portion de la subvention de 315 000 $ octroyée au FIRM. Cette infrastructure sera utilisée par bon nombre de nos festivals locaux. C'est donc tout le milieu de l'événementiel qui pourra en profiter pour tenir des événements rassembleurs et surtout festifs. Quelle belle façon d'honorer la mémoire de Robert Hakim, ce grand producteur de chez nous qui savait comment faire bouger les gens et qui partageait sans réserve son amour pour la musique avec la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi avec tout le Québec. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay, présidente du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du FRR et présidente de Promotion Saguenay

« Au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier sincèrement Mme Andrée Laforest de nous permettre d'acquérir, enfin, une scène mobile. C'est un projet que chérissait Robert depuis plusieurs années et il serait vraiment fier et heureux de cette belle annonce! Ses efforts et sa persévérance ont porté fruit et la nouvelle scène servira non seulement à notre festival, mais également à d'autres organisations culturelles. Merci également à Mme Néron pour tout le soutien et la collaboration de la ville, année après année, particulièrement en cette année de pandémie. Robert y a mis tout son cœur, son énergie et sa passion pour faire de ce festival le plus important de la région de par son budget, son achalandage et les retombées économiques qu'il génère. Avec cette nouvelle scène, c'est comme si Robert était parmi nous pour les prochaines éditions. »

Chantal Boivin, directrice générale par intérim du Festival International des Rythmes du Monde

Faits saillants :

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Une somme de 1 000 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation d'une entente sectorielle portant sur le recrutement et l'attraction de la main-d'œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

