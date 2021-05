Fonds régions et ruralité - Attribution de près de 2 M$ pour la réalisation de 11 projets en Outaouais

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 11 projets retenus en Outaouais 2020-2021

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

500 000 $ Construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Gatineau Par : Municipalité de Lac-Sainte-Marie Concevoir et construire une passerelle linéaire de 4 mètres de largeur et de 111 mètres de longueur qui enjambera la rivière Gatineau pour les piétons, les cyclistes, les motoneigistes et les véhicules tout-terrain. 2020-2023

53 692 $ Maison Papillon Enfants et Familles - Maison de soins palliatifs pour enfants en Outaouais Par : Maison Papillon Enfants et Familles Réaliser un plan d'affaires ainsi que les premières étapes de planification, de communication et l'implantation de la Maison Papillon Enfants et Familles. Cette dernière offrira des soins et services afin de soutenir les enfants gravement malades et leurs familles tout au long de leur parcours de vie. 2020-2022

89 455 $ Mesurer l'efficacité des actions mises en place pour rattraper le retard historique de l'Outaouais Par : Observatoire du développement de l'Outaouais (ODO) - Université du Québec en Outaouais (UQO) Concevoir et mettre en œuvre, de façon concertée avec les instances de l'Outaouais, une démarche d'évaluation rigoureuse et périodique pour mesurer l'efficacité des actions et des mesures mises en place pour contribuer à améliorer le domaine de la santé, des services sociaux, de l'éducation ainsi que du développement économique en Outaouais. Pour ce faire, un comité sera créé. Une revue documentaire sera réalisée pour cibler et analyser les indicateurs et une cueillette de données sera effectuée. Différents outils seront développés et des activités seront aussi organisées. 2020-2023

29 000 $ Mise en œuvre du plan de développement de l'ancien site de Champboisé Par : Municipalité de L'Ange Gardien Mettre en œuvre le plan directeur de développement du site récréotouristique de Champboisé en développant le concept pour une scène extérieure. Ce projet fait partie de plusieurs phases de développement pour ce site. 2020-2022

90 000 $ Parcours d'accélération en cybercommerce pour PME Par : Export Outaouais (Chambre de commerce de Gatineau) Offrir des formations, du codéveloppement et de l'accompagnement individuel afin d'outiller 100 petites et moyennes entreprises de l'Outaouais pour qu'elles adaptent leurs modèles d'affaires au commerce électronique. 2020-2023

264 800 $ Phase II - Solution de traitement des déchets ultimes en Outaouais et dans la région de la capitale nationale Par : Ville de Gatineau Réaliser une étude de préfaisabilité portant sur les solutions de traitement des déchets ultimes en Outaouais. Le projet comprend la finalisation du développement de l'outil d'aide à la prise de décision et l'analyse des technologies et des sites potentiels afin de faire un choix éclairé. 2020-2022

200 019 $ Pôle de développement en petits fruits en Outaouais : transformation, commercialisation groupée, formation et recherche Par : Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais (CREDÉTAO) Doter la région d'un pôle de développement du secteur des petits fruits pour la transformation, la commercialisation groupée, la recherche et la formation. Ainsi, l'offre de petits fruits pourra être développée en dehors des périodes de récolte en champ et sera un atout pour les entreprises agricoles de l'Outaouais. 2020-2023

300 000 $ Projet d'ameublement de la Résidence Le Monarque et d'ouverture d'un centre de jour Par : Résidence Le Monarque Acquérir et installer de l'équipement et du mobilier pour renforcer la capacité d'accueil de la Résidence Le Monarque et du centre de jour. Des lits adaptés, du mobilier pour les chambres ainsi que de l'équipement seront achetés pour la résidence et le centre de jour. Divers jeux seront aussi disponibles pour les résidents et leur famille. 2020-2022

266 000 $ Ski à l'école (phases 3 et 4) - Ville de Gatineau et MRC des Collines-de-l'Outaouais Par : Marathon canadien de ski Fournir de l'équipement de ski de fond (bottes, fixations, skis et bâtons) aux élèves des écoles primaires et secondaires de la ville de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et envoyer des ambassadeurs de ski dans ces dernières. 2020-2022

120 000 $ Stratégie intégrée de réalisation de projets d'économie circulaire en Outaouais Par : Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) Déployer une stratégie intégrée de réalisation de projets d'économie circulaire en Outaouais en offrant des solutions aux organisations et en outillant les conseillers en développement économique afin d'accélérer la transition écologique. De l'accompagnement sera offert aux entreprises et des projets pilotes seront réalisés. Enfin, trois semaines thématiques sur l'économie circulaire seront organisées. 2020-2024

30 000 $ Tournée Recycl'Art en Outaouais 2021 Par : Centre d'art contemporain de l'Outaouais Présenter cinq expositions d'installations artistiques de douze œuvres créées à partir de matériaux récupérés dans les municipalités de Cantley, de Val-des-Bois, de Val-des-Monts, de Ripon et de Thurso. 2020-2022

Total accordé : 1 942 966 $

