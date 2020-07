Fonds régions et ruralité - Appel de projets 2020-2021 pour la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux de lancer officiellement le premier appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Pour 2020-2021, une somme de 3 091 293 $ a été octroyée par le gouvernement du Québec afin d'appuyer des projets structurants qui répondent aux cinq priorités de l'Outaouais. Les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté.

Les organismes admissibles pourront déposer une demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) à compter du lundi 17 août, et ce, jusqu'au 11 septembre 2020.

Des rencontres d'information auront lieu avant la période de dépôt de projets. Les promoteurs intéressés doivent s'inscrire préalablement auprès de la direction régionale de l'Outaouais du Ministère.

« Ce volet du FRR permet au comité régional de sélection de projets, composé des préfets des quatre MRC de la région et du maire de la Ville de Gatineau, d'appuyer des projets qui engendreront des retombées significatives pour les communautés d'ici. J'invite les organismes et les promoteurs à soumettre leur initiative afin que celle-ci fasse une différence pour nos collectivités. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à l'innovation, à la coopération intermunicipale ainsi qu'à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 G$ sur cinq ans.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR s'inscrit en continuité avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Il contribuera à réaliser des projets de développement porteurs pour l'Outaouais, et ce, en fonction des priorités régionales.

Les cinq priorités de l'Outaouais sont les suivantes :

Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière de développement économique.



Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains.



Construire une identité régionale forte.



Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable.



Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

Pour des informations générales sur le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/

Pour soumettre une demande en ligne : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/faire-une-demande/

Pour contacter la direction régionale du MAMH : 819 772-3006, poste 80705 ou [email protected].

