Fonds régions et ruralité - 400 000 $ pour le projet du Centre à Nous

REPENTIGNY, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 400 000 $ a été octroyée au Centre à Nous pour l'acquisition du terrain adjacent à son bâtiment à Repentigny. Cette aide financière, consentie dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), permettra l'agrandissement du Centre afin d'héberger encore plus d'organismes à but non lucratif.

Une pelletée de terre officielle a été organisée afin de souligner une étape importante pour le Centre à Nous. Pour l'occasion, la députée était accompagnée du président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, M. Normand Grenier, de la préfète de la MRC de L'Assomption et mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps, et du président du Centre à Nous, M. Mario Morais.

À terme, le Centre à Nous, grâce à ses 75 000 pi² supplémentaires, pourra accueillir un centre de la petite enfance (CPE), un espace de travail partagé et un bistro de type plateau de travail pour les personnes présentant un handicap.

Cette initiative répond à la priorité régionale visant à soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité. Cette dernière se trouve également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Citations :

« Il est essentiel pour mon gouvernement d'assurer le développement socioéconomique du Québec et de maintenir les services offerts à la population, notamment, ceux de proximité qui jouent un rôle central dans toute communauté. Ce projet, à Repentigny, en est un bel exemple, car il permettra à des organismes locaux et régionaux de partager leurs forces, tous réunis sous un même toit. Ce sont les citoyennes et les citoyens, grands et petits, qui pourront accéder à des services diversifiés, et ce, près de chez eux. »

François Legault, premier ministre et député de L'Assomption

« C'est toujours une fierté de contribuer à la réalisation de projets porteurs pour les Québécoises et les Québécois. Aujourd'hui, je suis donc très heureuse d'annoncer que notre gouvernement investit 400 000 $ pour agrandir le Centre à Nous. Grâce au FRR, nous mettons en place les outils nécessaires pour donner aux élus de toutes les régions les moyens de leurs ambitions. L'annonce d'aujourd'hui en est la preuve! Félicitations! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureuse d'assister à la première pelletée de terre de cette belle initiative qui profitera notamment aux familles repentignoises. Avec un CPE, un plateau de travail pour la clientèle présentant un handicap et encore plus d'organismes sous un même toit, ce sont les services qui se rapprochent des citoyennes et des citoyens. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Quel bonheur de constater que plusieurs organismes de notre région ont le désir de s'établir dans le même édifice! Les économies qu'ils réalisent et la synergie qu'ils développent leur permettent d'être encore plus efficaces dans leurs interventions. D'ailleurs, je remercie le Centre à Nous qui se voue à cette mission depuis de nombreuses années. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Lanaudière

« La Table des préfets de Lanaudière, à titre de comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, est fière de pouvoir contribuer à ce projet d'agrandissement qui permettra d'accroître l'accessibilité aux services des organismes venant en aide aux personnes plus vulnérables. Nous saluons l'initiative du Centre à Nous qui valorise la collaboration et le partenariat. Il s'agit d'un bel exemple d'innovation dans le déploiement de services de proximité, l'une des priorités régionales que nous avons déterminées en 2019. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« La Ville de Repentigny est fière d'accorder une aide financière de 320 000 $ pour la réalisation d'importants travaux d'agrandissement du Centre à Nous, considéré comme un fleuron de l'économie sociale de notre communauté. Synonyme de dévouement, de bienveillance et de générosité, ce centre est un maillon important favorisant l'épanouissement de notre population ainsi que des diverses clientèles ayant des besoins spécifiques. C'est dans cet esprit que nous estimons qu'il est essentiel de contribuer à l'essor de cet acteur indispensable pour les organismes du milieu. »

Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L'Assomption et mairesse de Repentigny

« Que dire de plus que MERCI pour votre appui à ce grand projet! À terme, le Centre à Nous deviendra le plus grand centre communautaire au Canada et permettra à notre population d'avoir accès à des organismes à proximité de chez eux. »

Mario Morais, président du Centre à Nous

Fait saillant :

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Sandra O'Connor, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 820-0095; Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre et député de L'Assomption, 514 585-4451; Véronick Talbot, Attachée politique, Bureau de la députée de Repentigny, 450 581-6102 Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746