Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires - Entente entre Québec et Ottawa : 41,8 M$ octroyés aux municipalités

QUÉBEC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec rappelle la conclusion d'une entente asymétrique selon laquelle le gouvernement du Canada accepte de remettre au Québec sa part de l'enveloppe du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, soit un total de 41,8 M$ jusqu'en 2025-2026. De cette somme, 37,4 M$ sont destinés aux dix plus grandes villes du Québec, dont plus de la moitié aux villes de Montréal, de Laval et de Longueuil.

Ainsi, la compétence exclusive du Québec en affaires municipales est reconnue et lui permet de répartir ce financement entre les municipalités, les villes et les administrations locales en fonction de ses priorités. Il est à noter que ces investissements s'inscrivent en complémentarité avec les autres actions phares de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, CENTAURE.

« Votre gouvernement est mobilisé pour lutter contre la violence armée partout au Québec. La Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE prévoit un financement de près de 200 M$. L'entente récemment conclue avec le fédéral nous permet de bonifier cette stratégie et les actions pour rendre les villes plus sécuritaires partout au Québec, notamment dans la région métropolitaine. En octroyant des sommes directement aux municipalités, le gouvernement du Québec rapproche les décisions des citoyens en fonction des besoins de chaque milieu et des réalités qui lui sont propres. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) est un investissement de 250 M$ du gouvernement du Canada visant à mettre en place des projets menés par les administrations locales canadiennes pour prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et de lutter contre cette violence.

17,1 M$ sont destinés à la Ville de Montréal;



2,0 M$ permettront de bonifier le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, programme auquel exclusivement les municipalités de moins de 100 000 habitants et les conseils de bande sont admissibles;



près de 2,0 M$ seront octroyés à l'Administration régionale Kativik.

La Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE est une approche coordonnée qui agit à la fois en matière de prévention, de répression et de développement des connaissances et des compétences. La concertation, la collaboration et le partenariat sont au cœur de chaque intervention.

La répartition des investissements au Québec dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires

CENTAURE, la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]