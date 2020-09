Fonds local d'aide de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Lors du dernier conseil d'arrondissement, les élus ont approuvé la création d'un Fonds local d'aide destiné à la population isolée et vulnérable de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les membres du conseil ont autorisé le versement d'une somme de 93 500 $, constituée de 43 500 $ des Caisses Desjardins du Cœur-de-l'Île, du Centre-nord de Montréal et du Centre-est de Montréal et de 50 000 $ de l'arrondissement, auxquelles viennent s'ajouter les contributions de M. Frantz Benjamin, député de Viau, et M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, à la hauteur de 10 000 $ et de 20 000 $ respectivement, créant un Fonds local d'aide total de 123 500 $.

« Nous sommes fiers de nous associer à de précieux partenaires financiers de l'arrondissement pour mener à bien cette démarche locale tellement importante dans le contexte actuel. Ce fonds de 123 500 $ a comme objectif d'offrir une aide financière temporaire et exceptionnelle aux organismes qui ont dû augmenter ou adapter leurs services à la population de l'arrondissement en raison de la COVID-19 », a précisé Mme Giuliana Fumagalil, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Avec les mesures de déconfinement mises en place, les organismes doivent faire face à de nouveaux défis (réaménagement de leurs locaux, adaptation de leur offre de services en respectant les consignes de la santé publique en vigueur, etc.) tout en maintenant des services répondant à des besoins en forte augmentation depuis ces derniers mois. Le Fonds vise donc à soutenir les organismes du territoire travaillant auprès des populations vulnérables, mais également à réduire la fracture numérique, à assurer la réussite éducative ou à permettre la continuité des services de façon sécuritaire autant pour le personnel que pour les résidentes et les résidents de l'arrondissement.

« Au nom des Caisses Desjardins, je suis très heureux et fier de pouvoir collaborer au fonds d'urgence local. Celui-ci permettra de faire une réelle différence auprès des organismes communautaires et par le fait même venir en aide aux gens dans le besoin », a indiqué Michel Gamelin, directeur général de la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal.

« En ces temps de pandémie, cette aide aux familles s'ajoute à d'autres initiatives visant le soutien alimentaire. La réduction de la fracture numérique et la réussite éducative de nos jeunes en ce début d'année scolaire sont pour moi de grandes priorités. C'est avec enthousiasme que je contribue au Fonds local d'aide pour le mieux-être économique et social de notre collectivité », a affirmé M. Frantz Benjamin, député de Viau.

« En ces temps difficiles, nos organismes communautaires ont plus que jamais besoin d'aide pour pouvoir, à leur tour, continuer d'aider. Le minimum qu'on puisse faire, c'est de les appuyer. Je suis très content et fier de pouvoir collaborer à ce fonds local d'urgence et soutenir financièrement nos groupes qui sont toujours là pour la population et qui sont l'un des principaux socles de notre communauté », a ajouté M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion.

Pour connaître les critères d'admissibilité et la procédure de dépôt d'une demande, consultez le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

