TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé que le Fonds immobilier canadien de base RBC (le « fonds ») a terminé sa cinquième opération sur titres en portefeuille depuis sa création en octobre 2019 avec British Columbia Investment Management Corporation (« BCI ») et sa filiale en propriété exclusive, QuadReal Property Group (« QuadReal »). L'opération s'est faite en deux parties : le fonds a d'abord effectué l'acquisition partielle de 40 actifs pour un montant total d'environ 860 millions de dollars, puis a vendu les parts de cinq actifs qu'il détenait pour un montant total d'environ 175 millions de dollars. La valeur brute des actifs du fonds dépassera largement les 5 milliards de dollars au terme de l'opération.

Financement de l'opération

L'opération a été financée par l'émission de la deuxième débenture non garantie du fonds, une émission d'obligations vertes de 250 millions de dollars, notée A (faible) par DBRS, et par la collecte de plus de 500 millions de dollars en produit de souscription, ce qui a porté la valeur liquidative du fonds à plus de 4 milliards de dollars. Depuis sa création, il y a cinq ans, le fonds a enregistré une croissance régulière et est devenu l'un des plus importants fonds immobiliers de base au Canada. Le fonds, dont la création repose sur un partenariat avec BCI et QuadReal, permet aux investisseurs individuels et institutionnels qualifiés du Canada d'accéder à un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers de grande qualité situés dans les grandes villes canadiennes.

« La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique des deux dernières années ont généré des difficultés dans le marché immobilier canadien, mais ont aussi créé de nombreuses occasions pour les investisseurs disposant d'un bon capital », a déclaré Jennifer Schillaci, première directrice générale et cheffe, Placements immobiliers et hypothécaires, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Dans le contexte difficile créé par les taux d'intérêt élevés, le fonds a été en mesure de dépasser ses objectifs de souscription, de réaliser sa deuxième émission d'obligations vertes et de conclure l'une des plus importantes opérations immobilières au pays en 2024. Notre capacité d'exécution dans ces conditions de marché démontre la force de notre structure de partenariat harmonisée, la résilience de nos actifs et la confiance de nos clients dans notre capacité à produire des résultats. Nous sommes également très bien placés pour enregistrer plus de croissance à l'approche de 2025. »

Le fonds continue de tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Depuis sa création, bien que le fonds n'ait pas d'objectif ou de stratégie de placement spécifique lié aux facteurs ESG, il tient néanmoins compte des facteurs ESG lorsqu'il investit. Le produit de sa deuxième émission d'obligations vertes du fonds sera utilisé pour acquérir d'autres projets verts admissibles pour le portefeuille.

GRESB, une organisation qui fournit des données ESG aux marchés financiers, a classé le fonds au troisième rang au Canada dans la catégorie des fonds de base diversifiés et non cotés1, et a obtenu pour la quatrième fois consécutive une cote cinq étoiles dans les résultats de l'évaluation du GRESB pour 20242.

« Lancé en tant qu'élément fondamental de nos capacités de placement sur les marchés privés, le Fonds immobilier canadien de base RBC a connu une croissance phénoménale au cours des cinq dernières années », a déclaré Michael Kitt, premier directeur général et chef, Marchés privés, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Les actifs diversifiés et de grande qualité du fonds, combinés à notre partenariat unique avec BCI et QuadReal, nous permettent de mettre en œuvre une stratégie rigoureuse visant à offrir aux investisseurs institutionnels et individuels du Canada l'un des fonds immobiliers les mieux harmonisés, allant de pair avec leurs autres placements. »

« Il s'agit d'un fonds très complémentaire qui continue d'offrir de la valeur aux clients », explique Remco Daal, président de l'immobilier canadien de QuadReal. « La croissance continue de notre portefeuille immobilier diversifié s'appuie sur notre stratégie de placement à forte conviction et notre partenariat avec RBC Gestion mondiale d'actifs, qui partage notre engagement à avoir une incidence positive dans les collectivités que nous servons. »

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le fonds est offert par RBC GMA Inc. et est réservé aux investisseurs qualifiés. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC Gestion mondiale d'actifs et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant le fonds, et vérifier si celui-ci leur convient ou non.

Les placements en fonds peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire les notices d'offre avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs à propos de facteurs économiques généraux qui ne garantissent nullement le rendement futur. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, de sorte qu'il se peut que les prédictions, les prévisions, les projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, puisqu'un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives. Les opinions exprimées dans les déclarations prospectives peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel) et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc., gère environ 660 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

[1] Le Fonds immobilier canadien de base RBC n'a pas d'objectif ou de stratégie de placement spécifiques en ce qui concerne les critères ESG ; sa région est « Amériques », son secteur est « diversifié » et la nature de sa propriété (statut juridique) est « non cotée ». Le fonds s'est classé au troisième rang (parmi 17 fonds) au Canada. https://gresb.com/nl-en/2024-real-estate-assessment-results/

[2] La cote GRESB est basée sur le pointage GRESB et la position quintile occupée par une entité par rapport à toutes les entités qui participent à l'évaluation GRESB au niveau mondial. Si une entité est placée dans le quintile supérieur, GRESB lui attribue 5 étoiles. Chaque année, seulement 20 % des entités reçoivent cette cote. GRESB cinq étoiles est la cote et la reconnaissance les plus élevées pour être un chef de file du secteur.

