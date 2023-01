Fonds FMOQ acquiert Plakett

Fonds FMOQ continue d'élargir son offre de services destinée à la communauté médicale québécoise

WESTMOUNT, QC , le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le but de consolider son leadership stratégique et de se positionner comme partenaire de choix auprès de la communauté médicale québécoise, la Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (Fonds FMOQ) poursuit sa croissance et annonce l'acquisition de Plakett Services cliniques, firme spécialisée en conseil dans le domaine du support aux cliniques médicales. Établie depuis 2014, Plakett Services cliniques a développé une expertise spécifique au réseau des cliniques et s'est, entre autres, démarquée dans plusieurs projets innovateurs.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de bonifier notre offre de services accessoires déjà en place, notamment la facturation médicale. Cette acquisition concrétise la volonté de Fonds FMOQ de se positionner à titre de « guichet unique » pour l'ensemble des besoins des médecins. Nous pourrons dorénavant les accompagner dans leurs projets de gestion de cliniques, en leur proposant du conseil et des solutions dans ce domaine. Appuyé par notre conseil d'administration, cet élargissement de l'offre s'inscrit dans notre nouvelle vision stratégique du développement de services », déclare Emmanuel Matte, président de Fonds FMOQ.

« Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre nos activités dans la grande famille Fonds FMOQ. La synergie entre nos sociétés est évidente, car notre vision consiste à offrir aux membres de la communauté médicale un accompagnement professionnel dans tous les aspects liés à la gestion des cliniques. En s'appuyant sur notre expertise pointue dans le domaine, les médecins peuvent se concentrer sur l'essentiel : leurs patients », ajoute Isabelle Girard, présidente-directrice générale et fondatrice de Plakett Services cliniques.

« Cette nouvelle offre de services répond à une demande maintes fois exprimée par les médecins de famille. Je suis heureux que le levier financier qu'est Fonds FMOQ demeure fidèle à sa mission de faire évoluer son offre de services au plus grand bénéfice des médecins », souligne le Dr Marc-André Amyot, président-directeur général de la FMOQ.

À propos de Fonds FMOQ

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Depuis plus de 40 ans, la marque Fonds FMOQ signe des produits et services de haute qualité destinés à contribuer à la prospérité des médecins et de leurs proches, notamment le service-conseil en investissement, la gestion privée, la planification financière et successorale, la facturation médicale et maintenant le support à la gestion des cliniques. La Société gère près de 3 milliards d'actifs et compte dorénavant près de 100 employés au service de 10 000 clients.

