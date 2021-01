TORONTO, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui qu'elle a remporté 36 Trophées FundGrade A+® dans de multiples catégories de fonds et de fonds négociés en bourse (FNB). Fundata Canada Inc. décerne chaque année ces prix aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des résultats ajustés au risque remarquables et constants tout au long de l'année civile précédente.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu, une fois de plus cette année, des Trophées FundGrade A+®. Fait plus important encore, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des fonds primés répondant à un large éventail de besoins. Nous tenons à féliciter l'équipe de placement de Gestion d'actifs 1832 pour ces résultats exceptionnels », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Voici la liste des Fonds Dynamique primés en 2020 :

Lauréats d'un

Trophée FundGrade A+® Catégories CIFSC Date de calcul

FundGrade Nombre de

fonds dans

la catégorie Fonds communs





Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Actions d'Asie-Pacifique 31/01/2011 52 Mandat privé de répartition d'actif Dynamique Équilibrés tactiques 31/01/2016 188 Fonds équilibré Blue Chip Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2011 949 Mandat privé de rendement prudent Dynamique Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31/01/2016 436 Fonds de dividendes Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 31/01/2011 327 Fonds d'actions productives de revenu Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 31/01/2011 327 Fonds de services financiers Dynamique Actions de services financiers 31/01/2011 57 Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 31/01/2011 751 Fonds équilibré mondial Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2014 949 Fonds mondial de découverte Dynamique Actions mondiales 31/01/2011 1223 Fonds mondial de dividendes Dynamique Actions mondiales 31/01/2011 1223 Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique Actions mondiales 31/01/2016 1223 Fonds mondial d'infrastructures Dynamique Actions d'infrastructures mondiales 31/01/2011 60 Fonds immobilier mondial Dynamique Actions de l'immobilier 31/01/2011 77 Mandat privé de rendement mondial Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2016 949 Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique Actions internationales 31/01/2017 391 Fonds Croissance américaine Power Dynamique Actions américaines 31/01/2011 888 Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2011 949 Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique Actions mondiales 31/01/2011 1223 Fonds de métaux précieux Dynamique Actions de métaux précieux 31/01/2011 40 Catégorie de ressources stratégique Dynamique Actions de ressources naturelles 31/01/2012 86 Mandat privé tactique d'obligations Dynamique Revenu fixe canadien 31/01/2016 315 Catégorie équilibrée américaine Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 31/01/2012 751 Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique Actions américaines 31/01/2016 888 Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux d'actions 31/01/2011 751 Portefeuille équilibré DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2011 949 Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux à revenu fixe 31/01/2013 436 Portefeuille défensif DynamiqueUltra Équilibrés canadiens à revenu fixe 31/01/2013 365 Portefeuille Croissance DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux d'actions 31/01/2011 751 Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis Équilibrés mondiaux neutres 31/01/2013 949 Portefeuille de croissance institutionnel Marquis Équilibrés mondiaux d'actions 31/01/2011 751 Fonds négociés en bourse actifs*





FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) Actions canadiennes de dividendes et de revenu 31/01/2018 327 FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO) Revenu fixe à rendement élevé 31/01/2018 254 FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique (DXG) Actions mondiales 31/01/2018 1223 FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique (DXF) Actions de services financiers 31/01/2018 57 FNB actif de dividendes américains Dynamique (DXU) Actions américaines 31/01/2018 888

* Date utilisée par Fundata pour calculer la période pertinente. Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 31 décembre 2020.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

À propos des Trophées FundGrade A+®

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+®, qui reconnaissent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est effectué à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au moyen d'une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici . Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

