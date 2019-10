Fonds de recherche du Québec - Société et culture - Québec accorde près de 3,7 M$ pour soutenir seize institutions muséales à vocation scientifique et technologique

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 670 810 $ au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) afin de soutenir la mission de seize institutions muséales à vocation scientifique et technologique1.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

1. Voir la liste des seize institutions muséales à vocation scientifique et technologique en annexe.

Citations :

« Présentes dans plusieurs régions du Québec, les institutions muséales à vocation scientifique et technologique participent à l'essor culturel, touristique et économique régional, en plus de contribuer au partage du savoir et à la promotion de la science auprès de la population et de la relève. Il est donc primordial pour le gouvernement du Québec de développer les activités de telles institutions. C'est pourquoi nous ne tarderons pas à mettre en place une solution de financement pérenne qui intégrera tous les créneaux des institutions muséales et qui sera établie selon des critères équitables pour l'ensemble de l'industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les institutions muséales à vocation scientifique et technologique ont un apport essentiel en matière de promotion de la culture scientifique, de vulgarisation, d'éducation, de recherche, de valorisation et de conservation. En ce sens, leur mission rejoint de près l'objectif de notre gouvernement visant à favoriser le rayonnement de la culture scientifique québécoise, et de la rendre accessible ici comme à l'international. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit à la suite de l'agrément des institutions muséales, un geste concret de votre gouvernement en faveur de la qualité de l'offre muséale au Québec, et témoigne d'une vision de responsabilité partagée entre deux ministères qui croient à l'importance de la muséologie scientifique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Pour les Fonds de recherche du Québec et à titre de scientifique en chef, le renforcement des liens entre la science et la société est primordial afin que nos concitoyens développent de plus en plus un intérêt pour la science, la méthode scientifique et la découverte. Les institutions muséales à vocation scientifique et technologique contribuent à mieux faire connaître et comprendre la recherche auprès du grand public. Elles sont de plus un moyen important pour stimuler la curiosité des jeunes pour la science. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Le FRQSC a notamment comme mission de promouvoir et de soutenir le développement de la recherche, la formation de la relève en recherche et la diffusion des connaissances liées aux domaines des sciences sociales et humaines, de l'éducation, de la gestion, des arts et des lettres, ainsi que d'établir tout partenariat nécessaire à la réalisation de cette mission. Il sera responsable de l'administration de l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de cette annonce.

Rappelons qu'en mai dernier, l'agrément des institutions muséales, attribué par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec, a été décerné à 149 institutions muséales.

Selon la Société des musées du Québec, les institutions muséales à vocation scientifique et technologique représentent 14 % des musées au Québec et accueillent annuellement 35 % des visiteurs.

Liste des seize institutions muséales à vocation scientifique et technologique soutenues dans le cadre de cette annonce

Région Nom de l'institution muséale Abitibi‑Témiscamingue Fossilarium / Centre thématique fossilifère Centre‑du‑Québec Centre de la biodiversité du Québec Centre‑du‑Québec Parc Marie-Victorin Côte‑Nord Centre d'interprétation des mammifères marins Estrie L'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic Estrie Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine Bioparc de la Gaspésie Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine Exploramer Laval Centre d'interprétation de l'eau Laval Cosmodôme Laval Musée Armand-Frappier Laval Parc de la Rivière-des-Mille-Îles - Éco-Nature Mauricie Cité de l'énergie Montérégie Biophare Montréal Zoo Ecomuseum Saguenay-Lac‑Saint‑Jean Zoo sauvage de Saint-Félicien

