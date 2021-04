Fonds de recherche du Québec - Santé, MEDTEQ+ et Prompt - Québec - Appui de 13 M$ pour soutenir l'intelligence artificielle et les objets connectés en santé

MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 13 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) ainsi qu'à MEDTEQ+ et à Prompt - Québec pour stimuler le développement de l'intelligence artificielle et des objets connectés dans le domaine de la santé.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Une aide financière de 10 millions de dollars est ainsi accordée au FRQS afin de prolonger un programme de recherche et de partenariat portant sur l'adoption de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ce programme vise à stimuler la relève en recherche et à favoriser l'accès à du personnel hautement qualifié pour appuyer les démarches d'innovation des organismes publics et des entreprises du Québec en intelligence artificielle.

Une subvention de 3 millions de dollars est également attribuée à MEDTEQ+ et à Prompt - Québec pour appuyer la réalisation de projets portant sur les objets connectés en santé. Ceux-ci comprennent notamment des tests d'interopérabilité, des démarches de certification de sécurité et des études cliniques visant à obtenir une homologation auprès d'une agence réglementaire de santé.

Citations :

« L'intelligence artificielle façonne l'avenir dans le domaine de la santé. En appuyant le FRQS, MEDTEQ+ et Prompt - Québec, nous voulons permettre au Québec de se distinguer comme pôle d'excellence en intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Québec a un immense potentiel en matière de recherche et d'innovation. C'est ce que nous souhaitons mettre à profit dans nos efforts collectifs pour améliorer notre système de santé dans toutes les régions. Le programme du FRQS et les projets soutenus par Prompt - Québec nous aideront à relever les défis des prochaines décennies en combinant l'expertise en intelligence artificielle, en exploitation des données et en objets connectés à celle en santé humaine pour favoriser l'émergence du concept de santé numérique, un concept prometteur pour tout le Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je salue ces investissements, qui permettront de renforcer notre capacité de recherche en intelligence artificielle en santé et qui contribueront ainsi au développement des innovations en santé numérique dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes ainsi que l'organisation des services de santé au Québec. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et premier dirigeant des Fonds de recherche du Québec

Faits saillants :

Les Fonds de recherche du Québec (Nature et technologies, Santé, ainsi que Société et culture) promeuvent et soutiennent la recherche, la formation des chercheurs et la mobilisation des connaissances. Ils appuient notamment des activités de recherche liées à la crise sanitaire et jugées essentielles à la relance de l'économie québécoise.

PROMPT - Québec crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les centres collégiaux de transfert de technologie. Il accélère la démarche d'innovation des entreprises québécoises en cofinançant notamment des projets dans le domaine des technologies de l'information et des communications.

MEDTEQ + est un consortium pancanadien pour la recherche industrielle et l'innovation dans le domaine des technologies médicales. Sa mission est d'accélérer le développement de solutions technologiques novatrices pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ + soutient leur validation et leur intégration dans le système de santé de même que leur impact, tant à l'échelle locale que mondiale, en réunissant les compétences complémentaires des partenaires industriels et universitaires, ainsi que celles des prestataires de soins de santé. MEDTEQ + compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (par l'entremise des Centres d'excellence en commercialisation et en recherche), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations entre la recherche et l'industrie.

