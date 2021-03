Fonds de recherche du Québec - 50 M$ pour stimuler la recherche et la collaboration scientifique au Québec

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'aides financières totalisant 50 millions de dollars aux Fonds de recherche du Québec (FRQ), afin de favoriser la rétention de chercheurs, de soutenir la recherche dans des domaines prioritaires et de stimuler davantage la collaboration scientifique entre les milieux universitaire, collégial et industriel.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les aides financières permettront notamment au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) ainsi qu'au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) de mettre en œuvre des programmes de bourses destinés aux étudiants et aux chercheurs ainsi que des programmes de subventions pour des projets de recherche. Elles contribueront également au développement et à la consolidation de pôles d'excellence en recherche dans des secteurs clés de l'économie québécoise.

Citation :

« Avec leurs solutions novatrices, nos chercheurs sont essentiels pour relancer l'activité économique de toutes les régions, mais également pour permettre au Québec de s'inscrire dans la nouvelle économie, verte et innovante. En appuyant les activités des FRQ, notre gouvernement favorise la rétention, ici, des meilleurs chercheurs et talents scientifiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Les FRQ soutiennent des activités de recherche, telles que celles liées à la crise sanitaire et jugées essentielles à la relance de l'économie québécoise.

Les aides financières accordées aux FRQ se détaillent de la façon suivante :

17 031 667 $ au FRQNT;



16 714 166 $ au FRQS;



16 254 167 $ au FRQSC.

En soutenant les FRQ, le Québec favorise l'essor de la recherche scientifique et universitaire, permettant notamment de répondre aux enjeux qui découlent du contexte de la pandémie, comme l'organisation des soins de santé ainsi que la souveraineté agroalimentaire, sanitaire et scientifique.

