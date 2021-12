Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis - Le ministre Lionel Carmant annonce le financement de plusieurs projets d'organismes communautaires

QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est fier d'annoncer que plusieurs organismes communautaires recevront un financement supplémentaire dans le cadre d'un appel de projets visant la prévention et la réduction des méfaits liés à l'usage du cannabis.

En cohérence avec les objectifs du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC), une aide financière non récurrente de 1 172 050 $ pour les années financières 2021-2022 et 2022-2023 est accordée à un projet déposé par le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec dans le cadre d'un appel d'offres mené à l'automne.

La réalisation de ce projet permettra de consolider l'approche et les pratiques d'intervention en lien avec la toxicomanie dans le Mouvement des Centres d'amitié et d'offrir aux centres une diversité d'outils et de leviers afin qu'ils puissent bonifier des milieux de vie et renforcer l'ensemble de leurs services en ce qui a trait aux interventions et à la prévention en dépendance.

Ensuite, six régions recevront un montant supplémentaire totalisant 531 757 $ pour bonifier les initiatives en cours de leurs organismes communautaires en matière de prévention de l'usage du cannabis. Les initiatives des régions de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, de la Côte-Nord, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie bénéficient de ce financement supplémentaire à la suite d'une consultation menée par les directions de santé publique.

Citations :

« Il est crucial de soutenir ces initiatives. Un tel appui est prévu dans le cadre de la loi que nous avons adoptée il y a trois ans, et nous nous faisons un point d'honneur de consacrer toutes les sommes nécessaires pour mieux prévenir les méfaits du cannabis, et tout particulièrement chez les jeunes. J'invite les organismes à ne pas hésiter à soumettre leurs projets aux appels d'offres, car il y a beaucoup de travail à faire. Ils sont les mieux placés pour connaître les besoins réels des communautés dans lesquelles ils sont implantés. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le Regroupement des centres d'amitié autochtones réunit plusieurs centres servant de points d'ancrage pour les Autochtones et les Inuits qui vivent dans les milieux urbains. Ce sont, par le fait même, le lieu où il est le plus facile de faire de l'intervention et de la prévention auprès d'eux. Grâce à l'initiative de mon collègue, des centaines de personnes issues de toutes ces communautés pourront être outillées adéquatement selon leur réalité culturelle. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Rappelons que la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, a été adoptée en juin 2018. Elle vise à encadrer le cannabis dans une perspective de prévention et de réduction des risques et les méfaits sur la santé des individus.

La Loi constitue, entre autres, le FPRMC, dont l'un des objectifs est le financement d'activités de prévention concernant les effets du cannabis. La majorité des revenus (51 %) tirés de la vente de cannabis doit être versée au FPRMC.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 446-5911; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable aux Affaires autochtones, 418 805-0233