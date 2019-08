Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie - Près de 850 000 $ accordés afin de générer un nouvel écosystème économique pour les PME à Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 846 938 $ à la Corporation de promotion et de développement de Bécancour pour appuyer la construction et la gestion d'un incubateur industriel évolutif. La somme versée pour ce projet évalué à 3 387 750 $ provient du Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie.

Le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Le nouvel incubateur offrira à des entreprises en démarrage ou en début de croissance des aires de travail et des espaces communs, notamment des bureaux et une salle de conférence. Une banque d'heures de services spécialisés sera également proposée afin d'optimiser la phase de commercialisation ou de développement d'entreprises en démarrage. Le nouveau bâtiment, qui appartiendra à la Corporation de promotion et de développement de Bécancour, sera construit sur l'avenue Jean-Demers dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. Il bénéficiera ainsi d'une visibilité accrue reliée à sa proximité avec l'autoroute 30.

Citations :

« Lors de la phase d'amorçage de projets d'entreprises en croissance, l'infrastructure d'accueil peut faire une réelle différence. C'est pourquoi le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie a un effet de levier financier important pour la ville de Bécancour. La construction d'un incubateur industriel dans une perspective évolutive permettra de générer un nouvel écosystème économique pour les PME. C'est assurément une valeur ajoutée pour la région. Cet investissement, qui donne suite à l'acquisition d'un terrain destiné à la création du parc industriel PME Jean-Demers, est le deuxième permettant à la ville de Bécancour de se distinguer comme un pôle d'accueil pour les PME. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« L'entrepreneuriat est un puissant moteur de croissance et de création de richesses. Il permet de renforcer et de diversifier le tissu économique des régions en favorisant la création et le maintien d'emplois, une innovation accrue et l'émergence de nouveaux secteurs d'activités. Plus il y aura de nouvelles entreprises innovantes et performantes, plus il y aura de nouveaux emplois, et plus la croissance économique du Québec sera assurée. Le gouvernement est fier d'appuyer la Corporation de promotion et de développement de Bécancour dans la réalisation de cette initiative économique d'avenir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

La Corporation de promotion et de développement de Bécancour est un organisme sans but lucratif créé par la Ville de Bécancour et qui a pour mission d'en faire la promotion industrielle et de développer son territoire.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie est un programme qui soutient le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer la mise en place de projets de développement de nouveaux produits ou procédés. Une priorité est accordée à la municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour ainsi qu'à la Ville de Trois-Rivières.

