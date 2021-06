Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches - Pour faire partie de la solution, il faut changer les critères !

THETFORD MINES, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Largement dénoncé par les élus de la région lors de son annonce en juin 2017, et à maintes reprises par la suite pour ces critères inadaptés aux besoins de la région, le Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches, du gouvernement du Québec, est un échec. Bilan après trois ans d'existence, seulement 7,4 millions de dollars ont été déboursés sur l'enveloppe de 50 millions disponibles. Présenté à l'époque comme un important levier de développement le fonds vient à échéance le 31 mars 2023. Pire encore, seulement 450 000 $ ont été déboursés concernant la portion non remboursable de l'enveloppe réservé de 7,5 millions dans le fonds. Ces données ont été obtenues en vertu de la loi d'accès à l'information.

« Dans notre contexte d'effondrement de notre industrie minière du a une décision politique, situation unique dans l'histoire du Québec, l'équité intergénérationnelle commande des mesures particulières, des critères spécifiques pour diversifier notre économie dans une approche d'accompagnement structurant. On ne parle pas ici d'équipement municipal, on parle de projets structurants qui attendent depuis des années. La recapitalisation du Fonds Capital expansion région Thetford (CERT), la construction du Centre de transformation agroalimentaire, le développement du Pôle récréotouristique du Mont Adstock et le Parc industriel de la mine Bell sont des exemples tangibles de projets jugés non admissibles au fonds du aux critères inappropriés à notre situation. Seulement pour ces quatre projets, il s'agit de plus de 25 millions en investissements. À terme, au rythme actuel, à peine 12 millions auront été utilisés dans le fonds provincial », de commenter le maire de Thetford et président de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), monsieur Marc-Alexandre Brousseau.

« Dès le départ, et à maintes reprises par la suite, nous avons dénoncé la situation auprès du gouvernement. Force est de constater que nous avions raison. À plusieurs égards, les programmes et les fonds traditionnels d'Investissement Québec (IQ) sont plus intéressants pour les promoteurs que le Fonds de diversification du provincial. C'est déplorable et incompréhensible de voir que le gouvernement fait encore la sourde oreille à nos représentations. Nous ne sommes simplement pas en mesure de réaliser nos projets structurants, d'avancer avec nos projets, de poursuivre notre diversification. Le gouvernement a moins de 20 mois pour changer le tir et nous aider ! À ce titre, les critères de la défunte Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile devrait guider les modifications », explique le maire de Kinnear's Mills et préfet de la MRC des Appalaches, monsieur Paul Vachon. Il termine en rappelant que la MRC est un gouvernement de proximité, imputable, et qu'à ce titre, elle devrait avoir voix au chapitre et être entendue.

SOURCE Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)

Renseignements: Informations : Paul Vachon, maire de Kinnear's Mills et préfet de la MRC des Appalaches, (418) 332-2757 ; Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford et président de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), (418) 335-2981 ; Source : Martin Fecteau, conseiller en communication et marketing, (418) 338-2188, poste 231 | [email protected]

Liens connexes

www.regionthetford.com/sde