Fonds de développement en tourisme d'affaires - Troisième appel de projets et report de la date d'admission pour la tenue des événements

LAVAL, QC, le 9 mars 2022 /CNW/ - Tourisme Laval souhaite informer les entreprises de l'ensemble du Québec qui sont intéressées à déposer une demande financière au Fonds de développement en tourisme d'affaires (FDTA) du lancement d'un troisième appel de projets qui s'étendra jusqu'au 8 avril 2022, 17 heures.

De plus, la date d'admission pour la tenue des événements est repoussée au 31 mars 2023. Rappelons que les événements admissibles doivent nécessiter un investissement d'un minimum de 50 000 $ et générer un minimum de 40 nuitées dans des établissements d'hébergement commercial situés au Québec.

Lancé par le gouvernement du Québec, le FDTA est doté d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions de dollars du FDTA et la gestion est assurée par Tourisme Laval. Pour les organisateurs d'événements, l'aide financière accordée peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles ou un maximum de 25 000 $. Ce soutien pour la tenue de réunions d'entreprises, de congrès ou d'expositions commerciales s'inscrit dans les efforts déployés pour propulser l'essor de ce secteur d'activité.

Principaux objectifs du FDTA :

Stimuler la demande pour des événements d'affaires

Soutenir les organisateurs d'événements d'affaires, soit les associations, organismes (OBL ou OBNL), coopératives et corporations du Québec

Pallier l'augmentation des coûts causés par la pandémie

Contribuer à l'adoption de pratiques responsables et durables

Principaux coûts admissibles :

Certains honoraires

Les frais de location liés à l'événement

Les services alimentaires

Les coûts en lien avec les mesures sanitaires mises en place pour l'événement

Les coûts liés à l'adoption de bonnes pratiques en matière de développement durable et de responsabilité sociale

Les frais d'hébergement pour les employés, les bénévoles et les organisateurs de l'événement

La partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles

Guide du demandeur et formulaire de demande

Le guide de demandeur et le formulaire de demande sont accessibles sur le site Web de Tourisme Laval. Pour toute question relative au FDTA, vous pouvez écrire directement à Maïthé Levasseur, gestionnaire, Connaissance, stratégie et Fonds tourisme d'affaires à [email protected].

À propos de Tourisme Laval

Chef de file d'une industrie en pleine expansion, Tourisme Laval contribue au développement de Laval comme destination touristique, assure le leadership sur le plan de l'accueil et de la promotion des attraits, et joue le rôle d'agent rassembleur auprès des membres et des partenaires, dans une perspective de développement durable.

SOURCE Tourisme Laval

Renseignements: Sources : Tourisme Laval, Hélène Vézina, Directrice des communications, 514 261-9893, [email protected]; Information sur le FDTA: Maïthé Levasseur, Gestionnaire, Connaissance, stratégie et Fonds tourisme d'affaires, 514 293-2886, [email protected]