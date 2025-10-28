Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Avis aux voyageurs touchés par l'ouragan Melissa

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur rappelle aux voyageurs touchés par l'ouragan Melissa qu'ils bénéficient d'une protection financière gratuite s'ils ont fait affaire avec une agence de voyages titulaire d'un permis du Québec. Le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) pourrait les rembourser ou les indemniser, notamment s'ils doivent annuler leur voyage, l'interrompre ou le prolonger en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Déjà, des avertissements d'éviter tout voyage ou tout voyage non essentiel dans diverses destinations des Caraïbes ont été émis par le gouvernement canadien. Un tel avertissement diffusé après l'achat du voyage et encore en vigueur au moins 72 heures avant le départ pourrait permettre un remboursement.

Le FICAV protège aussi les voyageurs en cas d'un vol annulé ou à l'égard des conséquences d'un vol retardé, ou encore pour assurer un retour au pays si nécessaire, entre autres.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le FICAV et les situations couvertes, visitez la page Votre argent est protégé : Québec.ca/agence-voyage-protection. Cette page permet également de vérifier si une agence est titulaire d'un permis et de connaître la marche à suivre pour faire une réclamation.

Source:

Charles Tanguay

Responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias

Office de la protection du cosommateur

418 643-1484, poste 2254

[email protected]

SOURCE Office de la protection du consommateur