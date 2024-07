QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur souhaite informer les voyageurs touchés par l'ouragan Beryl, qui ont fait affaire avec une agence de voyages titulaire d'un permis de l'Office, qu'ils pourraient être remboursés ou indemnisés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Ils sont invités à conserver leurs factures s'ils subissent des pertes ou doivent effectuer des dépenses supplémentaires en raison des événements météorologiques exceptionnels. Le Fonds pourrait rembourser certains frais engagés et les services touristiques dont ils n'ont pas pu bénéficier.

Les voyageurs concernés peuvent communiquer avec l'Office afin de se renseigner et faire une réclamation. Ils peuvent également télécharger le formulaire de réclamation accessible dans le site Web de l'Office. Il est important, à cette fin, d'avoir sous la main tous les documents pertinents pour justifier une demande de remboursement (coordonnées de l'agence de voyages, factures, preuves de paiement, etc.). Les voyageurs ayant acheté les services touristiques au moyen d'une carte de crédit devraient communiquer avec la compagnie émettrice pour vérifier si celle-ci entend les rembourser ou s'ils bénéficient d'une protection d'assurance pouvant couvrir cette perte. De même, les voyageurs ayant souscrit une assurance voyage devraient vérifier s'ils sont couverts pour cet événement. À noter que le FICAV ne peut rembourser un client si celui-ci est autrement remboursé ou indemnisé pour les dommages subis, ce serait le cas par ex. si le client reçoit un remboursement de son agent de voyages, de sa carte de crédit ou de son assureur.

Rappelons qu'au Québec, la loi impose aux agents de voyages d'être titulaires d'un permis de l'Office de la protection du consommateur et de fournir un cautionnement. Leurs clients bénéficient automatiquement et gratuitement de la protection du FICAV.

En faisant affaire avec une agence de voyages titulaire d'un permis du Québec, les voyageurs s'assurent, en cas de problème, de pouvoir bénéficier des protections financières que procurent le Fonds et le cautionnement fourni par l'agence, des mécanismes d'indemnisation encadrés par l'Office.

L'outil Se renseigner sur un commerçant, accessible dans le site Web de l'Office, permet aux consommateurs de vérifier si une agence détient un permis : opc.gouv.qc.ca/se-renseigner.

