Fonds d'appui au rayonnement des régions - Une somme de 80 000 $ pour la Ruée vers le Nord 2019

CHIBOUGAMAU, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 80 000 $ est accordée à Attraction Nord pour promouvoir la Baie-James et recruter de la main-d'œuvre.

Le projet « La Ruée vers le Nord 2019 » permettra à plusieurs représentants d'entreprises et d'organisations du territoire de prendre part à une tournée de mise en valeur de la Baie-James. Ils feront des arrêts à Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec. Dans chacune de ces villes, les chercheurs d'emploi, les finissants de différents ordres d'enseignement, les immigrants et les candidats des centres de régionalisation seront invités à rencontrer les représentants de la Baie-James lors d'un salon formation-emploi.

Cette initiative, qui représente des investissements totaux de 287 500 $, répond à la priorité régionale qui vise à soutenir le développement et la diversification économique.

Citations :

« La Ruée vers le Nord 2019 est un bel exemple de projet structurant ayant un rayonnement régional, réalisé grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions. Il répond directement aux besoins et correspond aux réalités de la communauté de la Jamésie, tout en visant à assurer l'occupation et la vitalité de ce territoire. J'espère sincèrement que les retombées positives de cette tournée feront augmenter leur bilan migratoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette initiative contribuera à faire découvrir la Baie-James, la qualité de vie que nous y trouvons et les différentes occasions d'emploi et de formation. Je souhaite que ces rencontres puissent aussi permettre la présélection ou même l'embauche de futurs employés. »

Pierre Dufour, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ce type de projet est la preuve qu'être proactif et innovant dans le contexte actuel du marché de l'emploi est un atout essentiel pour faire face à la rareté de la main-d'œuvre. C'est notamment ce que vise mon Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO), que j'ai lancé tout récemment, soit encourager les initiatives en offrant un soutien concret pour répondre aux besoins réels du marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis heureux de constater que les différents acteurs concernés par la problématique de la pénurie de main-d'œuvre se sont regroupés pour faire front commun. Les efforts déployés aideront certainement à faire connaître la Baie-James et à inciter de nouveaux travailleurs et étudiants à venir s'y installer. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Le projet « La Ruée vers le Nord 2019 » bénéficie d'un soutien de 50 000 $ octroyé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des collectivités.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 830 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation de sept initiatives en Jamésie.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale accorde un soutien de 30 000 $ dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. Celle-ci vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr

