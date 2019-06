Fonds d'appui au rayonnement des régions - Une somme de 430 000 $ pour réaliser trois projets du secteur de la Jamésie

CHIBOUGAMAU, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Ungava, Denis Lamothe, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureux d'annoncer qu'un soutien financier de quelque 430 000 $ est accordé pour la réalisation de trois initiatives pour la Jamésie dans le Nord-du-Québec, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces trois projets répondent à quatre des six priorités établies pour ce secteur, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Citations :

« Je remercie le comité régional de sélection de projets pour le travail accompli. Avec leurs initiatives, les promoteurs nous démontrent que le développement de la Jamésie est important pour eux et c'est tout à leur honneur! »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Le Nord-du-Québec a une réalité particulière qui est très différente des autres régions. Le FARR est un outil mis à la disposition des élus qui leur permet de s'adapter à celle-ci et de tenir compte des besoins des populations d'Eeyou-Istchee, du Nunavik et de la Jamésie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aide accordée favorisera l'essor socioéconomique de la Jamésie. Que ce soit par l'exploitation de terres pour la culture de diverses plantes ou la construction de bâtiments, les retombées de ces investissements rayonneront sur tout le territoire. »

Pierre Dufour, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Saluons cette importante annonce d'investissements structurants. De nombreux projets porteurs seront mis de l'avant afin d'optimiser le potentiel socioéconomique des collectivités jamésiennes. Ces derniers contribueront à faire rayonner la région. »

Marie-Claude Brousseau, directrice de l'Administration régionale Baie-James

Projets soutenus :

125 000 $ à Distribution Signal inc. pour la construction d'un garage industriel;

205 300 $ à BoréA Canada pour la construction de bâtiments et l'achat d'équipements;

99 900 $ à la Corporation de développement économique de Chapais pour le développement de terres agricoles.

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des collectivités.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 450 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation de cinq initiatives en Jamésie.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746