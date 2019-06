Fonds d'appui au rayonnement des régions - Un nouveau guide pour faciliter le partenariat d'affaires entre la communauté innue et le milieu régional

SAGUENAY, QC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de près de 97 000 $ est consentie à la Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh dans le but d'adapter et de promouvoir un guide. Celui-ci concernera les bonnes pratiques pour la mise en place de partenariats d'affaires durables entre la communauté des Pekuakamiulnuatsh et le milieu régional.

L'aide financière, accordée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), servira à adapter le contenu du guide aux différents secteurs d'affaires et à produire des outils de communication. Une tournée d'information, visant une meilleure diffusion du document, sera aussi réalisée auprès des organismes de développement de la région.

Ce projet répond à la priorité du Saguenay−Lac-Saint-Jean, qui consiste à renforcer la culture de partenariat entre les Premières Nations et les acteurs socioéconomiques de la région.

« Les activités de promotion du guide créeront de belles occasions de réseautage et d'échange pour tous les participants. Mes collègues députés, Éric Girard, Nancy Guillemette, François Tremblay et moi croyons fermement que les nouvelles relations d'affaires créées grâce à cette initiative généreront des retombées économiques et sociales positives pour l'ensemble des partenaires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Pour nous, le FARR est important. Dans ce cas-ci, il nous donne une occasion parfaite d'inclure la communauté autochtone. Le FARR devient donc aujourd'hui, par cet investissement, un outil permettant de consolider cette relation. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« Je crois fortement que la clé de la réussite du déploiement de ce guide des bonnes pratiques réside dans la collaboration qui sera établie entre la Société de développement économique Ilnu et les organisations du milieu économique régional. Nous devons travailler à outiller les gens pour qu'ils deviennent de bons accompagnateurs et ambassadeurs, avec une connaissance accrue des réalités de notre Première Nation, toujours dans l'optique de mettre en place des partenariats mutuellement profitables et durables. »

Patrick Courtois, conseiller délégué à l'économie et aux relations à la Grande Entreprise

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des initiatives structurantes qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 7,4 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 23 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr

