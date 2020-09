Fonds d'appui au rayonnement des régions - Un investissement de 320 000 $ pour soutenir les arts dans la collectivité de la Chaudière-Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent qu'une somme de 320 000 $, répartie sur deux ans, est accordée pour une entente de partenariat territorial visant le développement des arts et des lettres dans la région de la Chaudière-Appalaches. L'aide consentie permettra notamment de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre le milieu des arts et la collectivité.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) est fier de s'associer avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), société d'État qui relève de la ministre de la Culture et des Communications, les neuf MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis, pour investir dans la culture de la région.

Citations :

« Le Québec regorge de talents provenant de différents milieux, et la région de la Chaudière-Appalaches n'y fait pas exception. L'aide financière accordée dans le cadre de cette entente contribuera certainement à favoriser le développement des arts et des lettres sur son territoire. Ainsi, la création artistique sera davantage stimulée et le savoir-faire de ses artistes mis en lumière. Les bénéfices de cette entente rayonneront sur la région et sur l'ensemble du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Soutenir nos créateurs, et plus largement notre culture, demeure une grande priorité de notre gouvernement. Cette aide accordée aujourd'hui pour la réalisation de projets d'artistes, d'artisanes et d'artisans de la Chaudière-Appalaches confirme leur apport significatif au dynamisme culturel régional. Je salue l'engagement des partenaires à l'égard des acteurs du milieu culturel de cette belle région. Je suis persuadée que cette aide sera pour eux un levier de reconnaissance au-delà de leur communauté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette initiative, mobilisant plusieurs acteurs socioculturels de chez nous, répond réellement à la priorité de notre région qui vise à mettre en valeur la culture et à en donner accès à la collectivité. Ainsi, je suis heureuse que les partenaires de cette entente travaillent en synergie pour soutenir les artistes de la Chaudière-Appalaches et pour promouvoir leurs créations ainsi que leurs talents. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régionale et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les élus municipaux de la Chaudière-Appalaches sont ravis de cette entente de partenariat qui permettra la réalisation d'actions concertées de développement des arts et des lettres sur l'ensemble du territoire de la région. Le soutien et l'expertise du CALQ et du MAMH aux projets de création, à la promotion et au rayonnement des artistes, des écrivaines et des écrivains de nos MRC contribuera très favorablement à l'essor culturel de notre région. »

Paul Vachon, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

La participation financière du MAMH et du CALQ s'élèvera à 160 000 $ chacun.

La contribution du MAMH s'inscrit dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Ce programme permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1 er avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité a pris la relève du FARR.

avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité a pris la relève du FARR. Le Programme de partenariat territorial de la Chaudière-Appalaches est géré par le CALQ. Il a pour objectif :

de stimuler la création artistique dans la région;



de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains;



de favoriser leur rétention dans leur localité;



d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;



d'épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Rappelons que depuis 2019, le gouvernement du Québec a collaboré à trois autres ententes de partenariat territorial. La concrétisation des ententes représente des investissements totaux de plus de 1,9 M$ pour la Montérégie, de 410 000 $ pour la Côte-Nord et de 750 000 $ pour l'Outaouais.

